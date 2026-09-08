Tras reunión con Orsi y “acuerdo” manifestado por Pereira, planteos de Ojeda sobre Fiscalía y seguridad permean al FA

El senador y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, se reunió el viernes pasado con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en parte para trasladarle una serie de propuestas concernientes a Fiscalía.

Recursos para crear más sedes especializadas, garantizar el funcionamiento —ambas cuestiones a considerarse como aditivos en la discusión de la Rendición de Cuentas— y potenciar la seguridad de los fiscales son los principales planteos que Orsi estudiará. De hecho, sobre el último punto, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, manifestó este lunes tras reunirse con Orsi: “Cualquier medida para garantizar la seguridad de fiscales o de otras personas nosotros siempre vamos a estar de acuerdo”.

Esto surge luego de que la semana pasada se conociera que el ministro del Interior, Carlos Negro, y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, recibieron amenazas de muerte directas, lo cual no es primera vez que sucede.

“Yo le pregunté a la Fiscalía cuánto costaba esta protección y obviamente no era un número que trajera construido. Por eso no lo agregué ahí porque no sé cuánto sale. Habría que tener un número de eso”, dijo Ojeda a El País, sobre la última comparecencia del Ministerio Público en el Parlamento por el tratamiento de la Rendición.

El senador indicó que tendría que considerarse “cuál es el lugar más apropiado para discutirlo”, pero sostuvo que lo primero a definir es “si hay voluntad de todos los partidos de caminar ese camino”. “Hoy Fernando Pereira lo dice con toda claridad. Estamos de acuerdo con avanzar en proteger a los fiscales”, agregó, tras una sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC en la que se analizó su reunión con Orsi, quien según el dirigente analizará sus propuestas.

Concretamente, más allá de la seguridad para los magistrados, planteó la creación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, cuatro de Ejecución de Penas y un incremento de gastos de funcionamiento. En suma, implica un aumento anual neto de casi $ 230 millones. Ojeda confeccionó estos pedidos y las cifras en base a los pedidos de la propia Fiscalía.

No obstante, en la bancada de senadores del FA aún no conocen el contenido de las propuestas del colorado, según dijeron a El País legisladores oficialistas.

“Nosotros no tenemos lo que presentó Ojeda a Orsi, pero suponemos que es reforzar la Fiscalía con algún recurso más. No lo hemos visto, pero es raro que alguien que no votará la Rendición plantee cambios”, dijo la senadora Liliam Kechichian. “Hay muy poco margen”, reconoció, en alusión a la postura de la Coalición Republicana.

Uno de los legisladores consultados coincidió en que no hay margen, ni en términos presupuestales ni políticos, pues en el oficialismo tienen en cuenta que cualquier cambio a la Rendición con respecto a lo que se aprobó en Diputados forzaría a que el proyecto vuelva a la cámara baja, donde el FA no tiene mayoría propia, por lo que se considera un acuerdo “cerrado”. Por ello, en esta Rendición está prácticamente descartado, no así en futuras instancias.

El punto que sí podría tratarse es el de mejorar la seguridad de los fiscales, ya que en el FA entienden que no necesariamente se requieren partidas extra que deban ser aprobadas parlamentariamente; Ojeda tampoco lo planteó así, por lo que una opción es encararlo desde el propio Poder Ejecutivo.

“No quiero que tengamos que lamentar la muerte de un fiscal para tomar dimensión de la necesidad de protección de los fiscales ya”, aseveró el senador colorado.

En su comparecencia, Fiscalía advirtió por su situación presupuestal históricamente precaria. Su secretario general, el contador Pablo Velazco, sostuvo: “El año que viene no funcionamos; no hay crédito para poder sacar del rubro 0. ¡Ya no hay! No podemos destinar vacantes. Y no estoy hablando de las inversiones necesarias en seguridad de las que comentaba. Entonces, se entiende que tal vez la solicitud en gastos de funcionamiento e inversiones, pero algo se necesita, porque, realmente, cuando comience el próximo año no vamos a tener ni siquiera para contratar seguridad y limpieza”.