Formalizaron a un tercer involucrado en el triple homicidio en Cerro Norte: estaba requerido por la Justicia

El Ministerio del Interior informó este lunes que se formalizó a un hombre de 39 años por el caso del triple homicidio en el barrio Cerro Norte que tuvo lugar el pasado 24 de mayo. En el ataque fue asesinada una mujer de 35 años, así como dos hombres de 29 y 23.

Según informó la cartera en un comunicado, el hombre -que se encontraba requerido- fue detenido por las autoridades el pasado domingo. La captura fue realizada por efectivos de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM), en horas de la mañana. Posteriormente fue puesto a disposición de la Justicia.

En ese sentido, el Juzgado Penal de 32° Turno dispuso tras una audiencia la formalización de la investigación sobre el hombre de 39 años por la "presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de autor". Tendrá una medida cautelar de privación de libertad hasta el 30 de diciembre.

Las extradiciones desde Argentina

A mediados de agosto, fueron extraditados desde Argentina dos jóvenes que también fueron identificados como autores el crimen. Uno de ellos, de 18 años, se había fugado hacia el país vecino tras el triple homicidio y las autoridades habían emitido una requisitoria internacional. Fue detenido el pasado 10 de julio cuando intentaba regresar a Uruguay a través del puerto de Buenos Aires.

El otro joven, de 19 años, también fue capturado en Argentina tras haberse fugado hacia allí. Tras una orden de captura internacional, fue detenido el pasado mes de julio y extraditado.

Joven de 19 años fue el segundo extraditado por el triple homicidio en el Cerro. Foto: Ministerio del Interior.

El de 18 años se encuentra cumpliendo 180 días de prisión preventiva como medida cautelar por la comisión de un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por concurso y en calidad de cómplice.

Por su parte, el de 19 fue formalizado por ser presuntamente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado en concurso, y también se encuentra cumpliendo una prisión preventiva por 180 días.

El joven fue detenido en Buenos Aires y extraditado a Uruguay. Foto: Ministerio del Interior.

Cómo fue el triple homicidio

Además de los tres asesinados, otras dos personas quedaron gravemente heridas tras el ataque a balazos. Varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa ubicada en la intersección de Egipto y Estados Unidos.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, la mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.

Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funcionaba una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trató de un enfrentamiento entre bandas.