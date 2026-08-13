Fue extraditado desde Buenos Aires uno de los sospechosos del triple homicidio en Cerro Norte

El Ministerio del Interior informó este jueves que fue extraditado desde Buenos Aires a Uruguay uno de los autores de un triple homicidio ocurrido en el barrio Cerro Norte de Montevideo el pasado 24 de mayo. En el ataque, que tuvo lugar en las calles Egipto y Estados Unidos, fueron asesinadas una mujer de 35 años, así como dos hombres de 29 y 23 años respectivamente.

El autor, que es un joven de 18 años, se había fugado hacia Argentina tras el triple homicidio y las autoridades habían emitido una requisitoria internacional. Fue detenido el pasado 10 de julio en el país vecino cuando intentaba regresar a Uruguay a través del puerto de Buenos Aires. En ese momento se habían iniciado las gestiones para que sea extraditado, siendo trasladado el pasado miércoles a Montevideo y puesto a disposición de la Justicia.

El joven fue formalizado y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva como medida cautelar por la comisión de un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por concurso y en calidad de cómplice.

Por otro lado, el Ministerio del Interior también informó que otro de los autores del triple homicidio —un joven de 19 años— también se había fugado a Argentina tras el crimen y fue detenido por la policía de ese país el pasado 16 de julio. Las autoridades esperan que ingrese a Uruguay en las próximas horas.

Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Cómo fue el triple homicidio

Además de los tres asesinados, otras dos personas quedaron gravemente heridas tras el ataque a balazos. Varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, la mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.

Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funcionaba una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trate de un enfrentamiento entre bandas.