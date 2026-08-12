Tercer homicidio en Montevideo y cuarto en el país en 24 horas: asesinaron a un hombre en Flor de Maroñas

La Policía de Montevideo fue alertada en la tarde de este martes por el asesinato con arma de fuego de un hombre de 59 años, en un basural de Costanera Aurelia Viera y Ricardo Palma, en el barrio Flor de Maroñas, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Se trata del tercer homicidio en la capital y el cuarto en el país en 24 horas, tras los asesinatos de un joven de 23 años en el barrio Lavalleja, de otro de 20 años en el barrio Peñarol y de otro más de 27 años en el barrio Lomas de la ciudad de Carmelo.

La información primaria indica que el asesinato en Flor de Maroñas ocurrió mientras la víctima salía de su casa para tirar la basura, cerca de las 16:00 horas.

Patrullero. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

No se determinó aún si se trató de un homicidio intencional o de una bala perdida. En el lugar se encontraron dos casquillos de bala 9 mm y se preservó la escena para el análisis de la Policía Científica.

Al momento tampoco se aportaron datos sobre presuntos autores ni detenidos. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.