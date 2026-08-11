Dos homicidios a balazos en las últimas horas: uno en el barrio Peñarol y otro en Carmelo

La Policía investiga dos crímenes que acontecieron durante la noche del lunes en Uruguay, uno en Carmelo (Colonia) y otro en Peñarol (Montevideo). En uno de los casos, el fallecido era un joven de 27 años, mientras que en otro de los casos la víctima hasta el momento no fue identificada.

La Jefatura de Policía de Colonia investiga la muerte de un joven de 27 años a raíz de una herida de arma de fuego. Sobre las 23:00, efectivos dentro de un patrullero vieron que varias personas les hacían señas. Concurrieron a la intersección de las calles Henry Ford y Cerruti, en el barrio Lomas de la ciudad de Carmelo, y constataron que, junto a una moto tirada al borde de la calzada, sobre la vereda, había un hombre tendido con un disparo.

"De forma inmediata, el herido fue trasladado en el móvil policial hacia un centro asistencial. El hombre ingresó y, pasados unos minutos, se constató su fallecimiento", indica el parte policial.

"En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, realizando el relevamiento de la escena, la recolección de evidencia y el peritaje técnico correspondiente con el fin de determinar las circunstancias del ataque. Las actuaciones se encuentran bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Carmelo, orientadas a esclarecer el móvil del ataque e identificar a los presuntos autores", añade el parte.

Por otro lado, en la esquina de un pasaje vecinal y la calle Hudson, en el barrio Peñarol de Montevideo, la Policía concurrió porque ingresó una alerta del sistema ShotSpotter por disparos en régimen automático. Según fuentes policiales consultadas por El País, los efectivos encontraron en un pasillo a un hombre caído sobre unas chapas, ya sin signos vitales. Se llamó a una emergencia móvil para constatar el fallecimiento.

De momento la identidad de la víctima no fue divulgada.