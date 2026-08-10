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El País Información Policiales

Asaltantes atacaron a balazos a policías tras robarle la moto a una agente que vestía de particular

Una policía fue abordada por dos delincuentes mientras circulaba en moto por el kilómetro 22 de la ruta 8. Un patrullero de Narcóticos que circulaba por la zona intervino en el ataque.

El País
El País
10/08/2026, 20:59
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Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País.

Una funcionaria policial de 26 años fue víctima de un intento de rapiña este lunes por la tarde cuando se desplazaba en su moto en ruta 8 a la altura del kilómetro 22.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, en el mencionado lugar, la policía -que vestía de particular- fue abordada por dos hombres que también circulaban en una moto. La funcionaria se detuvo y entregó el vehículo.

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En ese momento, un patrullero del Departamento de Narcóticos que circulaba por el área constató la situación e intervino. Una vez que se identificaron como policías, los funcionarios fueron atacados a tiros y repelieron la agresión.

Efectiva policial trabajando en un operativo.
Efectiva policial trabajando en un operativo.
Estefania Leal/El País

Uno de los asaltantes que habría resultado herido se retiró a pie del lugar a través de pasajes de viviendas de la zona. Por su parte, el segundo asaltante involucrado escapó en una moto. Durante la fuga, uno de ellos se deshizo de un casco y un revólver, que luego fueron encontrados e incautados por los policías. Ninguno de los policías resultó herido.

En tanto, en el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias. Por su parte, personal de Investigaciones realiza actuaciones para identificar y ubicar a los responsables.

Por otro lado, la Fiscalía Penal de Flagrancia de10.º Turno dispuso que se tomen declaraciones de los funcionarios de Narcóticos, así como de la víctima. Además, pidió que se revisen las cámaras de videovigilancia de la zona y que se realicen pericias al arma incautada.

igaciones de la Policía Nacional.
Efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
Ministerio del Interior

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