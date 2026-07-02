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El País Información Policiales

Tensión en Las Acacias: balearon una casa desde una moto y registraron decenas de disparos

Dos personas efectuaron los tiros este jueves a plena luz del día en el límite con el barrio Marconi. Personal de la Jefatura de Policía de Montevideo y peritos científicos trabajaron en la zona.

El País
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02/07/2026, 18:46
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Intersección de Timbúes y Luis Galvani.
Intersección de Timbúes y Luis Galvani.
Foto: captura Google Maps.

Una nueva balacera tuvo lugar este jueves en Las Acacias, cerca del barrio Marconi. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Timbúes y Luis Galvani.

De acuerdo a lo que informó Puesta a Punto (Canal 12) en el lugar, el ataque a balazos fue efectuado a una vivienda. No se registraron heridos tras el hecho.

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Según pudo saber El País, la balacera se dio a alrededor de las 13:00 horas, cuando una moto con dos ocupantes pasó por el lugar y efectuó los disparos. Posteriormente, se constataron en el lugar un total de 27 vainas y dos proyectiles.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar.

Además, otro ataque a tiros de características similares se registró el pasado martes a pocas cuadras del lugar, según informó el periodista de Telenoche (Canal 4) Leonardo Pedrouza.

Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País

La noche en la que se detectaron más de 500 disparos en el Marconi

A principios de junio, hubo una balacera en el barrio Marconi donde el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- registró más de 500 detonaciones de arma de fuego en una noche.

Sobre las 21:00 horas del pasado miércoles 3 de junio se realizaron 96 disparos en la calle Adolfo Artagaveytia. Posteriormente, en el entorno de la 1:30 de la madrugada, se constataron 432 disparos en Aparicio Saravia y Rambla Costanera.

Niña de tres años está grave tras ser herida con un arma de fuego

Una niña de tres años resultó herida de bala el pasado miércoles en el barrio Piedras Blancas en Montevideo.

La menor ingresó de inmediato a la policlínica de Capitán Tula, donde fue estabilizada por el personal de salud, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales. Posteriormente, fue derivada al Hospital Pereira Rossell para continuar con la atención.

Dos personas se encontraban manipulando un arma de fuego cuando, de forma accidental, se efectuó un disparo que impactó en la niña.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Operativo policial
Operativo policial.
Estefania Leal/Archivo El Pais
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