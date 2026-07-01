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El País Información Policiales

Condenan a asesino de adolescente de 14 años en Maldonado; Policía dice que la víctima "no tenía nada que ver"

El Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que “la teoría más firme” es que "haya habido un error". “Quizás hubo una confusión”, aseguró.

El País
El País
01/07/2026, 15:41
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Jefatura de Policía de Maldonado.
Jefatura de Policía de Maldonado.
Foto: Ministerio del Interior.

La Justicia de Maldonado imputó y condenó a 10 años y medio de cárcel al hombre que mató al adolescente de 14 años en la madrugada del 21 de junio cuando estaba dentro de un auto. Respecto al segundo detenido, una vez culminadas las actuaciones judiciales correspondientes, recuperó la libertad.

El 21 de junio próximo a la hora 23:07, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre una persona herida por arma de fuego en el interior de un vehículo que se encontraba en la intersección de las calles José Nasazzi y Alberto Supicci, en el barrio Las Cooperativas de la ciudad de Maldonado.

Homicidio de adolescente de 14 años en Maldonado: detienen a dos hombres con antecedentes tras allanamientos

Al lugar concurrieron de manera inmediata efectivos policiales y una unidad de emergencia médica, constatándose el fallecimiento de un adolescente de 14 años, quien se encontraba como acompañante en el vehículo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, momentos antes se habría producido un intercambio de palabras con dos individuos, quienes efectuaron varios disparos contra el vehículo, resultando herido de muerte el adolescente.

Consultado en conferencia de prensa, el Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que “la teoría más firme” es que "haya habido un error". “Quizás hubo una confusión”, señaló, y aseguró que la víctima “no tenía nada que ver”.

Trezza destacó el trabajo de investigación policial, "que llevó muchos días". "Hubo más de 14 allanamientos y recopilación de pruebas. Había pocos indicios y se llegó a echar luz y tener las pruebas suficientes para Fiscalía", expresó el jefe de Policía.

Jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza, en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal
Víctor Trezza, jefe de Policía de Maldonado.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.
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