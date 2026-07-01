Dos hombres y una mujer fueron condenados por tráfico de drogas tras cierre de bocas en Salto

Tres personas vinculadas al delito de suministro y negociación de estupefacientes fueron condenadas a tres años y un mes de penitenciaría en el departamento de Salto.

El operativo se cumplió en una vivienda del barrio La Humedad de Salto, por parte del personal de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Salto, que contó con el apoyo del Grupo de Reserva Táctica. Ambos equipos llegaron fuertemente armados al lugar.

Elementos incautados durante operativo en Salto. Foto: Policía de Salto.

El trabajo policial se disparó luego de tareas de investigación policial que permitieron establecer la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en una finca de la zona. Como resultado de todas estas actuaciones, fueron detenidas tres personas: dos hombres de 21 y 20 años de edad, y una mujer de 23 años. Además, fueron conducidas tres personas mayores de edad, quienes posteriormente recuperaron su libertad.

Durante la intervención se incautaron envoltorios con sustancia estupefacientes, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una motocicleta y elementos que fueron vinculados al fraccionamiento de sustancias. Las actuaciones continuaron bajo la órbita de la Fiscalía competente y tras encontrar mérito en las actuaciones, los tres detenidos fueron llevados ante el juzgado penal de Octavo Turno de Salto, donde terminaron dictando las mencionadas condenas a tres años y un mes de penitenciaría por los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.