Operación conjunta entre policías de Uruguay y Brasil deja 21 detenidos por contrabando de cigarrillos

Una operación de la Policía Nacional en conjunto con autoridades brasileñas permitió la detención de 21 personas y la incautación de bienes de una organización dedicada al tráfico internacional. En total, durante la jornada de este jueves se realizaron 19 allanamientos y se confiscaron más de 39.700 cajillas de cigarrillos.

De la operación, denominada "Alquitrán", participaron la Policía Civil de Brasil, así como la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, la Jefatura de Policía de Artigas, la Jefatura de Policía de Salto, la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Aduanas.

Tras allanamientos realizados en Artigas, Salto y Montevideo, se incautaron 24.234 cajillas de cigarrillos de contrabando. Aduana valoró esta mercadería en $2.423.400. Además, las autoridades intervinieron en dos locales comerciales por infracciones aduaneras y se incautaron vehículos que serían utilizados en las maniobras de contrabando.

Bolsas de plástico con cigarrillos de contrabando. Foto: Ministerio del Interior.

Asimismo, tras la operación se incautaron 21 teléfonos celulares, así como dinero en efectivo en varias monedas y otros elementos.

Por su parte, en territorio de Brasil la Policía Civil inspeccionó locales vinculados a la organización. Allí se incautaron 31 cajas de cigarrillos, equivalentes a 15.500 cajillas, bienes valuados en aproximadamente 77.500 reales brasileños.

Tras un análisis de las autoridades, se estimó que la organización ingresó al Uruguay de manera ilegal 675 cajas de cigarrillos que fueron distribuidas en varios departamentos entre el mes de enero del 2025 y mayo de este año.