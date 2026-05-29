Aduanas desarticula organización criminal e incauta más de 9 millones de pesos en mercadería
Tras registrar un vehículo de pasajeros e instalaciones de acopio, la Justicia dictó formalizaciones por asociación para delinquir mientras se indaga a personas vinculadas a empresas de transporte.
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó este viernes sobre la incautación de mercadería de contrabando por un valor total de $ 9 millones. Se trató de una operación de tres meses de duración y que resultó con la desarticulación de una banda dedicada a la comercialización clandestina. A la vez, se realizaron varios allanamientos, condenas e imputaciones de delitos por asociación para delinquir.
Dicha operación fue llevada adelante por el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera y por el Departamento de Vigilancia Regional Sur. En el despliegue se pudo detectar una "estructura logística" para ingreso, almacenamiento y distribución de mercadería introducida al país.
El pasado lunes 25 de mayo, funcionarios de Aduanas interceptaron mercadería oculta en un ómnibus interdepartamental, siendo este uno de los primeros resultados del operativo. Según detallaron, los productos se encontraban distribuidos en distintos sectores del vehículo, así como en equipajes y maletas. Allí se incautaron cigarrillos, bebidas alcoholicas, cápsulas de café, entre otros productos.
Inspección de depósitos y detalles de la mercadería incautada
Posteriormente, y tras reunir varios elementos en el marco de la investigación, se realizaron tres allanamientos, así como una inspección en instalaciones que presuntamente eran utilizadas cómo centros de almacenamiento de mercadería ingresada al país de manera ilegal.
En estos lugares se hallaron grandes cantidades de alimentos, artículos de higiene, cosméticos, juguetes, mochilas y otros bienes. De acuerdo a valoraciones realizadas por las autoridades de Aduanas, los bienes incautados superan el valor de 9 millones de pesos.
Además, Aduanas detalló que la investigación "permitió avanzar sobre la posible existencia de una estructura organizada dedicada" al contrabando.
Un condenado por asociación para delinquir y formalizaciones
Tras actuaciones judiciales, uno de los involucrados fue condenado por un delito de contrabando. Además, la Justicia dispuso la formalización de otros implicados por presuntos delitos de asociación para delinquir y contrabando. Asimismo, a estas personas se les impuso medidas cautelares mientras continúe la investigación.
También se realizaron indagatorias a personas vinculadas a empresas de transporte, con el fin de determinar el alcance de la maniobra.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, a cargo de Sandra Fleitas.
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