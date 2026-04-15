Histórica incautación de 4 millones de cigarrillos en Soriano: valor de la carga es superior a U$S 1.300.000

La Dirección Nacional de Aduanas informó este miércoles que se incautaron casi 4 millones y medio de cigarrillos de contrabando pertenecientes a las marcas Gift y 51, los cuales tendrían un valor que se estima superior a U$S 1.300.000.

La incautación se dio en un operativo realizado en un control de ruta en la localidad de José Enrique Rodó, en el departamento de Soriano. El conductor del camión que transportaba el material intentó evadir el despliegue policial, desviándose unos metros antes, pero finalmente fue interceptado.

Sobre cómo ingresaron los cigarrillos al país, las autoridades manejan varias hipótesis, incluidas la posible introducción de dicha mercadería por vía fluvial a través del Río Uruguay desde Argentina, almacenando los cigarrillos en Uruguay, para luego ser trasladados al área metropolitana y que desde allí sean comercializados.

Cigarrillos incautados dentro del camión. Foto: Dirección Nacional de Aduanas

Con respecto al camión que transportaba los cigarrillos, tenía una matrícula argentina. Durante el operativo y tras ser interceptado, el conductor del vehículo no presentó documentación que demostrara un ingreso legal de la mercadería al país. Tras esto, se realizó un inspección del vehículo, que fue trasladado al Puerto de Montevideo para que sea analizado mediante un escáner.

Allí, se detectaron 112 paquetes en bolsas negras y encintadas, que contenían en su interior los cigarrillos.

El total de unidades de cigarrillos alcanza las 4.460.000. Aduanas considera esta "una de las mayores incautaciones de cigarrillos de la historia del país".

El valór de la carga supera el millón de dólares. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

De acuerdo a un relevamiento de Aduanas, tanto el cargamento, junto al camión y su remolque, alcanzan un valor de alrededor $55.500.000 (U$S 1.300.000)

La Fiscalía Letrada de Mercedes de 1º Turno dispuso que se incautaran tanto la mercadería como el vehículo, asi como que se detenga al conductor, quien se encuentra ante una sede Judicial.