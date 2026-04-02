Policía incautó más de 1.000 medicamentos en operativo internacional; dos personas fueron condenadas

La Policía Nacional, en el marco del Operativo Pangea impulsado por Interpol, incautó más de 1.000 medicamentos y diversos artículos de contrabando tras realizar controles en puertos, aeropuertos y ferias.

Como resultado, tras la implementación de la Operación Halo que también formó parte de Pangea, dos personas fueron condenadas en Montevideo.

Según informó el Ministerio del Interior, tareas de inteligencia permitieron identificar un puesto en la feria de Piedras Blancas que era gestionado por una pareja —uno de ellos funcionario policial— que comercializaba medicamentos y productos alimenticios sin autorización; se incautaron más de 700 medicamentos y diversos productos de contrabando.

Los individuos fueron condenados por un delito de "receptación agravado" y por "venta de sustancias genuinas por persona no habilitada, en régimen de reiteración real", a una pena de nueve meses de prisión.

Contrabando. 160 lápices de insulina con fines de reventa. Foto: Ministerio del Interior.

Por otra parte, un equipo de la Dirección General, junto a la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos, detuvo a un ciudadano brasileño que llegó desde Madrid, España. El hombre transportaba 160 lápices de insulina adheridos a su cuerpo —en pecho y piernas— con fines de reventa. El caso fue derivado a la Justicia Penal de Aduanas.

La fase operativa de Pangea se desarrolló entre el 10 y el 23 de marzo. En ese período, y en coordinación con la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos, la Dirección Nacional de Aduanas y Jefaturas Departamentales, se realizaron controles en terminales portuarias y aeroportuarias. Las inspecciones incluyeron revisión de documentación de viaje, equipajes y entrevistas a personas de distintas nacionalidades.

Asimismo, las Jefaturas Departamentales de todo el país participaron en las acciones operativas, logrando incautaciones adicionales en los departamentos de Salto y Rocha, donde se decomisaron aproximadamente 300 medicamentos.