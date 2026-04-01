Diputada del MPP dijo que las personas en situación de calle "son el punto más debil que tiene el Gobierno"

La diputada por el Frente Amplio, Julieta Sierra, manifestó este miércoles que la problemática de las personas en situación de calle es "el punto más débil que tiene el Gobierno en este momento". Entrevistada en la mañana de este miércoles en Informativo Sarandí, la legisladora del MPP dijo que en este asunto "hay una falta bastante grande".

"No tengo ningún problema en decirlo", sostuvo, y agregó que la situación "no es algo que arranque de un día para el otro".

"Fueron años y años, y esto tiene muchas causas, cuando uno lee los diagnósticos, la mayoría de las personas que están en situación de calle estaban privadas de libertad y no encontraron una oportunidad, son personas que reincidieron, también con adicciones", subrayó.

Sierra dijo que se necesitan medidas "rápidas y urgentes" para las personas que hoy se encuentran en situación de calle, e indicó que el Plan Invierno implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el año pasado "fue exitoso una vez que se empezó a implementar cuando el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) tomó con mas fuerza el tema".

Pertenencias de personas en situacion de calle frente a las oficinas de CX10 Radio Continente, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, pobreza, indigentes, ND 20250401, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Sé que se está por presentar un plan, no esperando el clima o que hayan temperaturas contraproducentes sino antes, por eso estoy esperanzada de que eso se presente", adelantó la legisladora frenteamplista.

En referencia al Plan Nacional de Seguridad presentado por el Ministerio del Interior la semana pasada, Sierra sostuvo que este "hace un diagnóstico y busca dar soluciones" para la problemática, aunque "no es suficiente".

La explicación sobre su posteo del túnel de 18 de Julio

Luego de que se conociera la noticia de que el túnel por 18 de Julio para la reforma del transporte metropolitano no iba a realizarse, Sierra realizó un posteo en su cuenta de X en el que lamentó que no se haga la obra prevista en los planes del Poder Ejecutivo.

"Escuché con atención a muchas personas instruidas en el tema que daban cuenta de lo importante que era el túnel para la reducción significativa del tiempo viajando. Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse", había escrito en su cuenta de X.

De todas formas, manifestó que ahora es necesario dar "todo el apoyo para que la obra que se determine mejore las condiciones del viaje" de quienes usan el transporte público y conocen "en carne propia sus deficiencias".

Escuché con atención a muchas personas instruidas en el tema que daban cuenta de lo importante que era el túnel para la reducción significativa del tiempo viajando.



Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse.



Ahora,… https://t.co/QoFzoYNla2 — Julieta Sierra (@julietasierraf) March 24, 2026

Consultada sobre este posteo, Sierra dijo que al momento de la publicación "jugaron dos cosas". "Ser usuaria del transporte público, vivir en carne propia lo que es el transporte público en Montevideo" y, en otro orden, la opinión de la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry, quien también integra el Movimiento de Participación Popular.

"Yo había seguido el tema por curiosidad e interés. [Escuché] al Director Nacional de Transporte Felipe Martín, al diputado del MPP Pablo Inthamoussu y también a Lucía Etcheverry, a quien le tengo un cariño enorme, y quizás ahí me jugó la subjetividad ", indicó.

"Lucía [Etcheverry] cuando tiene una propuesta, no es una que nace de un día para el otro, sino que la tiene súper estudiada", agregó.

La diputada sostuvo que "muchas veces estamos con medidas más cortoplacistas y nos cuesta mirar 15, 20 o 30 años para adelante que creo que es lo que a veces hace falta".

Estación sobre 18 de Julio y vista del espacio superficial de la avenida. Foto: render incluido en el proyecto enviado al BID

Aún así, Sierra dijo estar segura de desde la Intendencia de Montevideo "tienen la certeza de que lo que ellos presentaron es lo mejor para este momento y para la gente".