Así fue el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General: anuncios, medidas y reacciones

El presidente de la República, Yamandú Orsi, compareció este lunes 2 de marzo ante la Asamblea General para hacer un balance de su primer año de gestión al frente del gobierno y también algunos anuncios.



Hubo críticas a lo que heredó del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Anunció el envío del proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia .

. Prometió el inicio de la construcción del Hospital de la Costa y dos cárceles de máxima seguridad.

El discurso, los anuncios y las reacciones de la jornada

Un 31% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 46% desaprueba, según encuesta de Cifra

La consultora Cifra presentó este lunes una encuesta de evaluación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, a un año de haber asumido el gobierno el 1 de marzo de 2025.

Un 31% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 46% desaprueba, mientras que un 17% ni aprueba ni desaprueba. Además, hay 6% que no sabe o no contesta. Según explicó a Telemundo (Canal 12) Mariana Pomiés, directora de Cifra, sostuvo que "hay un mayor peso de la desaprobación" y "una aprobación que está por debajo de la cantidad de votos" que tuvo Orsi en las elecciones de 2024.

Cuando se analiza la aprobación según partido político, en el Frente Amplio hay una aprobación de la gestión de un 52%, 23% desaprueba y 19% ni aprueba ni desaprueba, mientras un 6% no sabe o no contesta. En el Partido Nacional un 9% aprueba, 72% desaprueba, 15% Ni/ni y 4% no sabe o no contesta.

En el Partido Colorado la aprobación de la gestión de Orsi es de 21%, la desaprobación 62%, 9% ni aprueba ni desaprueba y 8% no contesta. Por otro lado, entre personas que no dicen a qué partido votan hay un 15% de aprobación, 51% de desaprobación, 25% ni aprueba ni desaprueba y 9% no opina.

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Los funcionarios que estaban junto a Orsi durante su discurso

El discurso del mandatario, que a su lado tenía a la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, era seguido de cerca por varias personas, que cumplen distintos roles. A la izquierda de Cosse podía observarse a Virginia Ortiz, secretaria redactora de la Cámara de Diputados. Por otra parte, a la derecha de Orsi se encontraba José Pedro Montero, secretario de la Cámara de Senadores.

Detrás del mandatario se encontraban los edecanes. De izquierda a derecha el capitán de Fragata la Armada Nacional Pablo Laborde (edecan de Orsi) y el capitán de Navío Javier Calvo (edecan de Cosse). Al lado de ellos estaba el ayudante militar de Ejército de la vicepresidenta, el coronel Sergio Duarte. Y más a la derecha se encontraba la coronel de aviación (Fuerza Aérea Uruguaya) Natali Bonifacio.

Estefanía Leal

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Alejandro Sánchez: "El país tiene un rumbo claro"

El secretario de Presidente, Alejandro Sánchez, utilizó su cuenta de X para celebrar el discurso del presidente ante la Asamblea General.

"A un año de haber asumido, escuchamos un gran discurso del presidente Yamandú Orsi

que muestra que el país tiene un rumbo claro, y un gobierno que está en marcha desde el primer día", escribió.

A un año de haber asumido, escuchamos un gran discurso del presidente @OrsiYamandu que muestra que el país tiene un rumbo claro, y un gobierno que está en marcha desde el primer día.



1/ — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) March 2, 2026

"Asumimos un país con un déficit fiscal superior al 4% del PIB, el más alto en décadas, con gastos trasladados por cientos de millones de dólares y contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como las patrulleras oceánicas (Cardama) y el Proyecto Neptuno, además de obligaciones sin respaldo presupuestal claro. Ordenar fue el primer paso para poder transformar", agregó.

Luego de repasar todos los logros del gobierno marcados por el presidente, Sánchez sentenció: "Muchas veces fuimos faro y apostamos por volver a serlo, en un mundo cada vez más complejo y fragmentado, elegimos el diálogo una vez y otra vez. Uruguay crece y lo hace sin dejar a nadie por el camino".

Seguiremos por este rumbo, levantándonos cada día a transformar el Uruguay, sabiendo que no hay soluciones mágicas y que si queremos cambios profundos tenemos que trabajar juntos y juntas. Porque una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.⁰

Muchas veces fuimos faro y… — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) March 2, 2026

Repercusiones del oficialismo al discurso de Orsi

Por su parte, el legislador frenteamplista Daniel Caggiani celebró que el presidente hizo "anuncios importantes que dan cuenta de los principales desafíos que tiene Uruguay en el futuro y la necesidad de crecer".

"Los números son elocuentes, hay un déficit muy importante, el más alto en los últimos 35 años. Lo que está haciendo este gobierno es apostar a crecer en materia de ingresos. En un año creció el salario real la misma cantidad que en el gobierno anterior, decir que el presidente miente es algo muy grande, hay que elevar el nivel del debate", expresó.

El senador frentista Daniel Caggiani dialoga con la prensa en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

También se manifestó el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien relató que "se ratificaron los compromisos" hechos en campaña. "El mensaje del presidente sintoniza con eso de que tenemos que tener humildad a la hora de asumir las políticas públicas, porque no empiezan las cosas con un gobierno y mueren con él. Acá hay cosas que queremos cambiar y estamos cambiando pero también somos parte de un proyecto que es el país en su conjunto".

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dialoga con la prensa en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que "quedó corroborado que simplemente en el primer año de se priorizaron los salarios más bajos. El salario creció 2,3%, lo mismo que creció en todo el período anterior".

"Hoy los uruguayos nos podemos mirar a la cara y decir: supimos cumplir. Los anuncios fueron realmente muy potentes para la vida de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es mejorarles la calidad de vida y este gobierno lo está haciendo", agregó Pereira.

Consultado por el rechazo de la oposición al anuncio de un posible Ministerio de Justicia, el presidente del Frente Amplio expresó: "En la campaña prometían un Ministerio de Justicia y ahora no lo sostienen, no sé cómo lo van a justificar".

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, tras el discurso del presidente Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal.

Primeras repercusiones políticas al discurso de Orsi ante la Asamblea General

Actores políticos de la oposición y el oficialismo se expresaron ni bien concluyó el discurso del presidente. El senador nacionalista Sebastián da Silva apuntó que fue "un relato partidario". "Muchas veces esas cabecitas lo que necesitan es una bajada de línea, que es lo que terminó haciendo el presidente Orsi con un diseño casi de maqueta con cosas que no han pasado. En algunos casos mintiendo, como en el caso del déficit fiscal que no podemos dejar pasar por alto. Lo de Colonización es una vergüenza, no hay ni una sola niña ni una mujer en los campos que Colonización ha comprado", aseguró.

El senador Sebastián da Silva tras el discurso del presidente Yamandú Orsi en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

"No hablaron de seguridad y delitos, no le hablaron a la gente de campo, no hablaron de los cierres de empresas. Típico discurso de Fernando Pereira, típico discurso frentista para mirarse el ombligo", agregó Da Silva.

El senador colorado Robert Silva, por su parte, catalogó el discurso como "panfleto". Particulamente, sobre educación, aseguró que "los docentes han tenido la voz siempre".

"Preocupa el Ministerio de Justicia porque más allá de que en términos teóricos uno pueda decir que es una buena cosa, sabemos que esto tiene nombre y apellido y nos preocupa profundamente el nombre y apellido. Estoy hablando de Jorge Díaz. La revolución de las cosas simples sigue pendiente", dijo por su parte el líder del PArtido Independiente, Pablo Mieres.

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, tras el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal.

Cierre del discurso de Orsi: "Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes"

Para cerrar su discurso, Orsi aseguró que "más del 80% de compromisos asumidos están en marcha".

"Creo en un Estado que marca el rumbo, en empresas que inviertan, trabajadores que defiendan sus derechos, apuesten al desarrollo, a la academia, organizaciones sociales, gobiernos departamentales. Necesitamos a la sociedad caminando junta. Sabemos a donde vamos. Más empleo de calidad, más conocimiento aplicado, más producción con valor agregado, más integración regional, un pais que exporta inteligencia además de materia prima. Que cuida el agua y la tierra, que no deja a ningún departamento atrás porque entiende que el desarrollo sin equidad territorial no es desarrollo es concentración".

"Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes. Mis decisiones son las que sostienen, no las que declaran soluciones mágicas. La verdadera fortaleza de un gobierno está en la claridad de su dirección y en la responsabilidad de cuidar este país tranquilo que tanto nos identifica".

"A comienzos del siglo XX, mientras el mundo recortaba derechos, Uruguay se animó a crear su propia fórmula: el voto femenino, la jornada de 8 horas, la educación laica y gratuita, la separación de la Iglesia y el Estado, no copiamos a nadie. Construimos algo propio", prosiguió.

"Hoy, en un mundo que se fragmenta y busca atajos, Uruguay tiene la misma obligación de siempre, ser el ejemplo. De que las transformaciones profundas se construyen con paciencia, convicción y la gente adentro. Fuimos faro entonces, podemos serlo ahora. Un país para crecer es un país que cuida a su convivencia, que no improvisa ni cambia de dirección según el ruido del momento. Que entiende que la estabilidad es un valor y hace de ese tributo una bandera. Ese es el Uruguay que estamos construyendo, con los pies en la tierra y con la mirada a futuro y con la convicción de que gobernar es todos los días, hacer crecer y cuidar lo que somos, sin que nadie quede atrás", sentenció.

19:40 | Nuevos datacenter, política industrial

"En estos días definimos la construcción de dos nuevos datacenter de Antel: uno en pando especializado en IA, con una inversión de 8 millones de dolares, y otro en Montevideo para redundancia geográfica y seguridad de la información. Ceibal sigue siendo ese puente entre las ideas y el futuro. En marzo de 2025, como señal al asumir, lanzamos primer laboratorio regional de IA en educación. Más de 40 proyectos innovadores presentados al mundo, casi 100.000 estudiantes aprendiendo pensamiento computacional e IA. Casi 10.000 jovenes compitiendo en olimpiada de robótica, programación y videojuegos", detalló Orsi.

"Este año empezaremos a iluminar las canchas de fútbol infantil en todo el país. UTE asumirá los costos en materiales y ejecución de obras y contratara cooperativas de trabajo en todos los departamentos para llevar adelante esos trabajos", adelantó.

"Avanzamos en el diseño de una nueva política industrial con horizonte 2050 instalando el consejo de industria como ámbito permanente de dialogo. Vamos a instalar parque tecnológico regional norte en Rivera. Como polo binacional de innovación en inteligencia artificial. Tengo convencimiento que debemos poner a disposición del sector privado herramientas que faciliten la promoción de inversiones", agregó.

Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

19:36 | Plan de transporte, oportunidad en escenario internacional e innovación tecnológica

El presidente apuntó que los "lineamientos de plan maestro ferroviario" tienen como horizonte 2035. "Estructuramos un fideicomiso financiado con peajes ferrioviarios. El tren vuelve a ser parte del futuro productivo del país. El año pasado casi duplicamos la participación de la flota eléctrica en transporte publico. La meta es alcanzar el 50% del transporte público en 2030. Estoy convencido que el transporte también es justicia social. Reducir tiempos de traslado es devolver tiempo de vida", explicó.

"Creamos la agencia de transporte metropolitano con gobiernos de Montevideo, Canelones y San José. Anunciamos la creación de dos ejes troncales de altísima frecuencia. Camino Maldonado-Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa-Ciudad Vieja. Las obras comenzarán en 2027 y proyectamos que el sistema estará operativo en 2029. Para ello contamos con líneas de crédito BID y CAF. El objetivo es reducir tiempos de viaje en principales corredores", prosiguió el discurso.

"Dotamos al teatro independiente de presupuesto por primera vez en la historia del país. Diseñamos la biblioteca del futuro para reconvertir la Biblioteca Nacional, devolvimos al cine uruguayo a las pantallas públicas", agregó.

"En este primer año ha quedado claro que Uruguay tiene la oportunidad de desempeñar un rol en el escenario regional y global. Fuimos convocados a presidir la Celac o el G77. Asumiremos este año, la segunda mitad, la presidencia del Mercosur. Para un país de nuestras dimensiones el multilateralismo fue, es y siempre será esencial.

La misión a China fue un ejemplo concreto. Firmamos mas de 30 acuerdos. Ratificamos una cuota de 300.000 toneladas de carne bovina ampliando en cerca de 50% nuestro potencial de colocación. Acordamos trabajar en producción de la vacuna contra la garrapata", detalló.

El presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal.

"En un mundo que compite por conocimiento, Uruguay apuesta a producir inteligentemente, más y mejor. Agregando valor, cuidando recursos, integrando gente y regiones del país. Pusimos en marcha ‘Uruguay innova”, articulando estados y sector productivo. Asignamos 30 millones de dolares para fortalecer el sistema de innovación", especificó.

"El año pasado modernizamos nuestro esquema de promoción de inversiones, redoblamos la apuesta con nuevas iniciativas. Algunas serán anunciadas los próximos días a través de la ley de competitividad e innovación que presentaremos el primer semestre de este año en el parlamento".

19:34 | Diálogo social y construcción de dos cárceles de máxima seguridad

"En estas semanas estamos en recta final del diálogo social mas amplio que ha tenido el país en años. La jubilación a los 60 años para los más vulnerables. Avanzaremos en cambios prometidos para los más vulnerables y mejoras en el pilar de ahorro individual", prosiguió el presidente..

"En los últimos años este país ha sido asediado por el crimen organizado, con un sistema penitenciario desbordado. Enfrentamos el problema sin negar la realidad ni caer en atajos que no funcionan. Icorporamos este año 1.700 funcionarios policiales. 1.200 efectivos y 500 cargos para el INR. Para llegar cuando antes al compromiso de 2.000 nuevos efectivos. Dijimos en campaña que reforzaríamos el sistema con 20.000 cámaras de videovigilancia, pues ya superamos esa meta. Hoy tenemos mas de 20.000 dispositivos en funcionamiento".

"Respaldamos institucionalmente al trabajador policial. Mejoras salariales, compensaciones tras acuerdo con la unión de sindicatos policiales. Por primera vez el Estado actúa como un solo cuerpo frente al crimen organizado. Creamos el sistema integral contra el crimen organizado y el narcotráfico. Golpeamos donde duele, en logística, territorio y especialmente en el dinero. Tuvimos resultados contundentes, capturando a lideres vinculados al narcotráfico. Concrertamos extradiciones de figuras clave vinculadas a redes de tráfico de cocaína con destino a Europa. Fortalecimos protección de victimas de violencia basada en genero mediante herramienta tecnologías ELIA 360", agregó.

"Este año comenzaremos la construcción de dos cárceles de máxima seguridad con tecnología de punta y estrictos controles para personas condenadas o imputadas por delitos de alto riesgo para la seguridad pública", anunció Orsi.

Fernando Pereira, Álvaro Delgado, Pablo Mieres y Verónica Piñeiro en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

"Iniciamos la transformación del INR. Lanzamos campaña de alfabetización en cárceles y el programa "Más barrio" para reducir delitos violentos y mejorar la convivencia. Seleccionamos los primeros cinco barrios de intervención para 2026. En abril comenzaremos a trabajar en Cerro Norte. Para impulsar esta estrategia de pasificación y desarrollo urbano avanzamos con todos los políticos en un plan nacional de seguridad pública. Este no es un problema que se resuelva cada cinco años. Se precisan miradas políticas a largo plazo. Envié al Parlamento un proyecto para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En paralelo seguiremos fortaleciendo políticas de memoria, abriendo archivos y digitalizando la información", agregó.

"Asimismo, enviaré al Parlamento una reforma del Código del Proceso Penal elaborada por grupo asesor técnico en 2025. Consolidando un juez de garantía, actualizando el estatuto de víctimas y modernizando el régimen de medidas cautelares e impugnaciones. No rompe lo construido, lo perfecciona", sumó el presidente..

19: 22 | Bono crianza, Universidad de la Educación, crédito hipotecario y más

El presidente de la República resaltó en su rendición el fortalecimiento de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza con "incrementos de hasta 50% para hogares de mayor vulnerabilidad".

"Presentamos el proyecto de creación de la Universidad de la Educación y restituimos la voz de docentes en educación pública. Avanzamos en ampliación de tiempo educativo con hoja de ruta, a llevar a 100.000 niños y niñas a escuelas de tiempo completo para 2029", especificó y aseguró que habrá "más de 50 comedores para que 40.000 estudiantes puedan almorzar en el liceo o la UTU". "Las preocupaciones de estos gurises no pueden pasar por la alimentación", expresó.

"La enfermedad, la vejez o la calle no pueden ser pruebas individuales. Cuando asumimos, Uruguay había alcanzado récord histórico de personas viviendo en la calle. Es un programa que sigue. Decidimos no mirar para otro lado. Aplicanmos el "Plan invierno" con cupos ampliado. Construimos un abordaje que combina emergencia, salud, acompañamiento social y salida sostenida de la calle".

"Ampliamos crédito hipotecario para familias de ingresos medios. Desarrollaremos en este quinquenio 69.334 soluciones habitacionales. los uruguayos podrán acceder al programa "Primera vivienda" con subsidio al capital y la cuota. En este quinquenio duplicaremos el financiamiento destinado a la integración sociohabitacional. Hoy tenemos 175 cooperativas en obra, con más de 5.400 viviendas en desarrollo en Montevideo y el interior. Detrás de cada una de esas viviendas hay una historia colectiva. Uruguay registra 667 asentamientos. Esta cifra nos interpela como Estado y sociedad. Duplicaremos financiamiento destinado a la integración sociohabitacional".

Yamandú Orsi habla ante la Asamblea General en su primer año de gobierno. Lunes 2 de marzo 2026 Foto: Estefanía Leal.

19:19 | Hospital de la Costa y la "mayor asignación para la primera infancia en la historia del Uruguay"

"Además se construirán salas de salud mental en hospitales generales. Incorporamos la vacuna contra el meningococo al calendario sin costo. Desde diciembre de 2025 toda persona que necesite a un cardiodesfribilador puede acceder sin costo. Este año, como me comprometí, se inician las obras del Hospital de la Costa en Atlántida con una inversión estimada en 40 millones de dólares", detalló el presidente.

"Priorizamos 16 centros asistenciales en todo el país para mejoras de infraestructura, ampliación horaria e incorporación de especialidades. La igualdad en un país empieza cuando se nivela los primeros años de vida. Apenas asumimos el gobierno tomé una decisión clara: poner a la niñez en el centro. Con la aprobación del presupuesto hicimos la mayor asignación para la primera infancia en la historia del Uruguay. Reglamentamos la ley de garantías para la primera infancia para coordinar y monitorear políticas para niños niñas y adolescentes. Más de 70.000 niños y niñas acceden este mes al bono vuelta a clases", aseguró.

El presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal.

19:15 | Planes para el interior y plan de salud

"Estoy convencido que un país se construye con 19 departamentos fuertes. Sabemos que en los departamentos de frontera la situación es particular. Por eso implementamos medidas específicas para departamentos limítrofes. Reducción de IMESI en combustibles, régimen simplificado de importación para pequeños comercios y descuentos en aportes patronales. Crecer no es suficiente. Crecer con equidad es lo que legitima, según la visión de mi gobierno", apuntó el mandatario.

"Una sociedad se reconoce también en cómo cuida a quienes más nos necesitan. Regularizamos el abastecimiento de casi 100 medicamentos que estaban en falta. Redujimos lista de espera en especialidades críticas, 6,5% lista quirúrgica general y 55% cirugías oftalmológicas infantiles. Es de rigor reconocer la solidaridad de los médicos cubanos que permitieron que mas de 9.5000 compatriotas recuperaran la vista de forma gratuita. Construimos la estrategia nacional de salud mental. Impulsamos planes departamentales en todo el territorio para reducir las brechas entre departamentos y prestadores. Destinamos recursos anuales al MSP y ASSE para fortalecer equipos y al Mides para fortalecer contextos de alta vulnerabilidad".

"En 2026 se implementaran dos hospitales de día, dos casas de medio camino, un centro de rehabilitación, una unidad de corta estadía para adolescentes en Saint Bois, una unidad de atención domiciliaria en Vilardebó, nueve equipos de salud mental con impacto en todo el territorio nacional y 50 nuevos recursos humanos dedicados específicamente a salud mental", agregó.

19:10 | Empleos femeninos y crecimiento de salario real

"Uruguay alcanzó las 1.755.000 personas ocupadas, se generaron 19.000 empleos femeninos. La tasa de empleo de mujeres alcanzó máximo histórico, el salario real creció 2,3%, la inflación fue 3,5% más baja en 25 años. Proyectamos que las jubilaciones crecerán un 6%. Las exportaciones de bienes superaron los 13.400 millones de dólares, alcanzando mayor registro histórico de la ultima década", aseguró el presidente Orsi en su discurso.

"En el sector público consolidamos la negociación colectiva, alcanzando 236.078 funcionarios del Estado. En el tercer trimestrre de 2025 se abrieron más de 11.000 empresas, generando casi 14.000 empleos. El programa 'Yo estudio y trabajo' creó 751 puestos formales. Avanzamos este año hacia los 12.000 empleos juveniles. En corto plazo enviaremos nuevo proyecto de ley de empleo juvenil. Destinamos 800 millones de dólares a los gobiernos departamentales. Creamos un fondo adicional de 80 millones, la mayor cantidad de recursos a los gobiernos departamentales".

19:04| Logros del gobierno, según Orsi

"Con acierto y con errores, empezamos por ordenar para poder transformar; no hay transformación posible sin bases firmes. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas. Había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares. Contratos que exigían revisión técnica y jurídica como las OPV o el proyecto Neptuno", especificó Orsi.

"Hoy el 82,5% de las 63 prioridades del gobierno está en marcha. Ordenar también implicó fortalecer las bases fiscales del país. Ordenar las cuentas publicas no es un fin en si mismo, es la condición para las políticas sociales. Avanzamos en implementar el impuesto mínimo global para que las grandes multinacionales que operan en Uruguay tributen aquí. Para 2027 proyectamos una recaudación inicial entorno a los 360 millones de dólares. Esos recursos son por y para los uruguayos. Uruguay cumple y se adapta a las nuevas reglas globales. defiende su base tributaria con responsabilidad".

"Ordenar no fue un ajuste contable de la herencia recibida. La dignidad de una sociedad se evalúa por la calidad del trabajo que ofrece y por la justicia de los ingresos que distribuye. En 2025 se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo".

18:57 | "El crecimiento, si no distribuye no cohesiona"

El presidente de la República prosiguió su discurso hablando del panorama internacional, "un mundo cada vez más radicalizado y extremista".

Rendir cuentas "es el ejercicio máximo de la democracia. El poder no es patrimonio de quien gobierna, sino mandato de quien lo delega. Me presento hoy ante ustedes no para enumerar acciones, sino para reafirmar un rumbo. No para describir circunstancias, sino asumir responsabilidades ante los desafíos que tenemos para adelante. La democracia es una acción, no un eslogan. Una acción que garantiza seguridad y ciudadanía, que se practica toda hora y todos los días en todos los rincones del país", expresó el mandatario.

"En el plano político vivimos conflictos que reconfiguran alianzas, disputas estratégicas por minerales, tecnología. Con cada vez más frentes abiertos, cada vez más guerras. El comercio dejo de ser solo comercio, hoy es geopolítica. En el plano económico hay una discusión abierta del papel del Estado en la protección social. El crecimiento, si no distribuye no cohesiona".

18:52 | Se reanuda la sesión de la Asamblea General

"Hoy el mensaje tiene que ser para toda la gurisada que empieza las clases", comenzó su mensaje el presidente de la República, Yamandú Orsi.

"Estoy para agradecer pero fundamentalmente para rendir cuentas, de las obligaciones que mi gobierno asumió para que Uruguay siga siendo lo que ha sido, es y será: un faro de republicanismo, de seguridad jurídica y calidad institucional", expresó.

El presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General. Foto: Captura de YouTube @elpaisuy.

18:46 | El presidente Orsi llega al Palacio Legislativo

El mandatario fue recibido por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi.

El presidente Yamandú Orsi llega al Palacio Legislativo. Foto: Captura de YouTube @elpaisuy.

18:30 | Carolina Cosse da por iniciada la Asamblea General

Carolina Cosse, presidenta de la Asamblea General, dio inicio a la Comisión Especial para recibir al presidente de la República, Yamandú Orsi, para que presente su mensaje de rendición de cuentas al cumplirse su primer año de gestión.

Luego se votó un cuarto intermedio hasta que llegue el presidente al recinto.

La vicepresidenta Carolina Cosse, previo al discurso de Yamandú Orsi en Asamblea General por su primer año de gobierno en Uruguay Foto: Captura de YouTube @elpaisuruguay.

18:16 | Encuesta de Factum: 41% de uruguayos desaprueban gestión de Orsi en primer año

La consultora Factum dio a conocer este lunes su última encuesta de opinión pública acerca de la opinión que tienen los uruguayos del presidente Yamandú Orsi en este primer año de gestión.

Según los datos presentados en VTV Noticias, el 41% desaprueba la gestión del mandatario, el 37% la aprueba, el 21% ni una cosa ni la otra y el restante 1% no sabe o prefirió no responder.

En comparación a la medición anterior, la desaprobación se mantiene y la aprobación pasa de 35% a 37%.

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Qué temas tocará Yamandú Orsi durante su discurso

Según informó previamente El País, uno de los temas será el envío de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia, una secretaría de Estado que tendría bajo su órbita al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Además, fuentes señalaron que será un discurso que apuntará al porvenir y a lo que falta por hacer, aunque se hará un repaso de lo que para el gobierno han sido logros del primer año de gestión.

También está previsto que hable de la pobreza infantil y adolescente, uno de los grandes ejes de sus propuestas de campaña. Para este tema, el gobierno resolvió destinar a través del Presupuesto Nacional un incremento en el gasto.

Conferencia del Presidente electo Yamandu Orsi Estefania Leal/Archivo El Pais

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Cruce entre legisladores por pasacalles contra el gobierno

La aparición de pasacalles con la leyenda "El gobierno te mintió" en diversos barrios de Montevideo generó una fuerte confrontación dialéctica en la red social X entre legisladores del Frente Amplio y el Partido Nacional. La polémica se desató este fin de semana, en la antesala del discurso que el presidente de la República, Yamandú Orsi, brinda este lunes ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de su mandato, marcando un clima de tensión política en el debate público.

Pasacalles con la frase "El Gobierno te mintió" en Montevideo. X: @likechichian.

A través de su cuenta oficial, la legisladora frenteamplista Liliam Kechichian sostuvo que las ideas deben defenderse "dando la cara" y no mediante herramientas que, a su juicio, tienen "claros fines desestabilizadores", asegurando que el sistema democrático uruguayo no merece este tipo de accionar anónimo.

Las declaraciones de Kechichian motivaron la inmediata reacción de integrantes de la oposición. La senadora nacionalista Graciela Bianchi tildó la situación de "hipocresía política" y el senador Sebastián da Silva cuestionó los términos utilizados por su par de la oposición.

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Orsi anunciará el envío del proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia

El gobierno enviará en los próximos días un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia. Este, junto a otros anuncios, serán comunicados por el mandatario esta tarde, dijeron fuentes de Presidencia a El País.

El texto consistirá en pocos artículos que implican la creación de la secretaría de Estado, sus cometidos y el detallado de los organismos de otras dependencias que pasarán a estar bajo la órbita del nuevo ministerio.

Es una propuesta que se discute al menos desde 2021 y que formó parte de las 63 medidas anunciadas en Colonia por Orsi, entonces candidato presidencial. También fue incluido en el programa de gobierno del Partido Nacional, que por entonces llevaba a Álvaro Delgado como candidato presidencial.

La cartera se compondría de una sumatoria de organismos que hoy operan por separado e incluiría al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El Partido Nacional emite documento con críticas al primer año de gestión de Orsi

El Directorio del Partido Nacional emitió un documento de 16 páginas con críticas al primer año de gestión de Orsi. El texto fue compartido en su cuenta de X por el expresidente Luis Lacalle Pou.

En el documento se afirma que "una parte relevante de la energía política del Ejecutivo ha estado concentrada en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior antes que en consolidar una agenda propia orientada al futuro".

El Partido Nacional entiende que "este enfoque no es neutro" porque "genera incertidumbre regulatoria, enlentece inversiones, debilita políticas basadas en evidencia y erosiona la confianza institucional". "En un país pequeño y abierto como Uruguay —continúa— la estabilidad en las reglas y la continuidad inteligente en las políticas públicas constituyen activos estratégicos, no elementos prescindibles".

Foto: Leonardo Mainé

A qué hora es el discurso de Orsi en la Asamblea General y por dónde verlo

La sesión de la Asamblea General tiene hora prevista de inicio a las 18:30. Minutos después llegará Orsi para dar su discurso, a un año de haber hablado ante el Poder Legislativo durante la ceremonia de asunción.

Presidencia de la República, a través de su oficina de comunicación, brindará una señal oficial que será retransmitida en vivo por El País, que tendrá varios periodistas en el Palacio Legislativo para una cobertura con todo lo que suceda con el discurso y las reacciones.

Orsi comparece ante la Asamblea General: seguí la transmisión en vivo

El presidente Orsi comparece este lunes ante la Asamblea General para hacer una rendición de cuentas de su primer año de gestión al frente del gobierno. La sesión iniciará a las 18:30 y el mensaje del mandatario algunos minutos más tarde.

Habrá transmisión en vivo en El País, con una cobertura minuto a minuto de lo que vaya sucediendo en el Palacio Legislativo.