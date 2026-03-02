Quién es quién: estos son los funcionarios que estaban junto a Orsi durante su discurso en la Asamblea General

El presidente de la República, Yamandú Orsi, compareció este lunes 2 de marzo ante la Asamblea General para hacer un balance de su primer año de gestión al frente del gobierno y también algunos anuncios.

Entre los principales anuncios, el mandatario anunció, entre otras cosas, que enviará el proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia, la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, la construcción del Hospital de la Costa, un plan de jubilación a los 60 años y que se crearán dos nuevos datacenter de Antel.

El discurso del mandatario, que a su lado tenía a la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, era seguido de cerca por varias personas, que cumplen distintos roles. A la izquierda de Cosse podía observarse a Virginia Ortiz, secretaria redactora de la Cámara de Diputados. Por otra parte, a la derecha de Orsi se encontraba José Pedro Montero, secretario de la Cámara de Senadores.

Detrás del mandatario se encontraban los edecanes. De izquierda a derecha el capitán de Fragata la Armada Nacional Pablo Laborde (edecan de Orsi) y el capitán de Navío Javier Calvo (edecan de Cosse). Al lado de ellos estaba el ayudante militar de Ejército de la vicepresidenta, el coronel Sergio Duarte. Y más a la derecha se encontraba la coronel de aviación (Fuerza Aérea Uruguaya) Natali Bonifacio.