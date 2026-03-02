Orsi defendió la "estabilidad" como "bandera", anunció nuevo ministerio y obras en transporte, salud y seguridad

La regla con la que el actual gobierno parece medir el nivel de cumplimiento está lejos de las encuestas de opinión o de lo grandilocuentes de los anuncios. La mira está colocada sobre esas 63 medidas que, en la noche de Colonia, prometió el presidente Yamandú Orsi cuando era candidato en 2024

De esas decenas de iniciativas, el mandatario dijo hoy ante la Asamblea General que "más del 80% de los compromisos asumidos están en marcha".

El discurso que sobre las 18:52 inició el jefe de Estado tuvo, de alguna manera, tres etapas: una primera con valoración general del momento mundial, una segunda —muy breve de pocos segundos con reparos y críticas al país que recibió de manos del gobierno de Luis Lacalle Pou— y una tercera en la que se explayó sobre lo hecho en el primer año y algunos anuncios.

En más de un pasaje de su discurso remarcó la "estabilidad" del país como un valor. "No es inmovilidad, sino la plataforma para transformar", dijo en un pasar o que "es un activo estratégico", como mencionó en otro. Incluso, sobre el final del exposición, insistió en Uruguay "hace de ese atributo una bandera".

Ya entrado en su análisis; Orsi reflexionó que se está ante un "cambio de época" con un mundo que "atraviesa una transformación estructural". Enumeró algunos elementos que, en su forma de ver, se resumen en una "fragmentación creciente": "guerras sin resolución, sin explicación ni lógica, conflictos que reconfiguran alianzas y "una disputa estratégica por energía, minerales y tecnología".

"El comercio, dejó de ser solo comercio, hoy es geopolítica", añadió.

Por ello, en materia internacional, ya hacia el final de su oratoria dijo que su gobierno buscó "desempeñar un rol proactivo y constructivo tanto en el escenario regional como global". También que hubo una agenda comercial "intensa y "dio resultados". Calificó como un "ejemplo concreto" de ello la misión a China —por la firma de 30 acuerdos— y destacó la aprobación del Parlamento al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.

El presidente Yamandú Orsi durante su discurso ante la Asamblea General por su primer año de gobierno en Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Críticas a lo recibido

En un segundo pasaje de su discurso el mandatario hizo duras críticas a la administración de su antecesor, el expresidente Luis Lacalle Pou.

Comenzó por afirmar que el gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PIB, "el más alto en décadas" —si bien en 2019 el Frente Amplio cerró su segundo mandato con un déficit del 4,2%—, continuó detallando gastos "trasladados a 2025 por cientos de millones de dólares" y terminó criticando los "contratos que exigían revisión técnica y jurídica como las patrulleras oceánicas y el proyecto Neptuno", "obligaciones sin respaldo presupuestal claro".

Lo hecho y lo que se anunció

Luego el discurso se dividió entre un destaque de lo hecho y algunos lineamientos de lo que se pondrá en marcha.

En economía se destacó haber avanzado en la implementación del Impuesto Mínimo Global —que proyectó dejará unos US$ 360 millones de recaudación inicial para 2027— y que las exportaciones de bienes alcanzaron "el mayor registro histórico de la última década" superando los US$ 13.400 millones. El salario real creció 2,3%, se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo con 19.000 empleos femeninos y la inflación fue 3,5%, "la más baja en 25 años", afirmó.

Orsi también valoró que se envíen US$ 800 millones anuales a las intendencias junto a un fondo adicional de US$ 80 millones, siendo "la mayor transferencia de recursos de la historia reciente".

Sobre la salud, el presidente apuntó al abastecimiento de un centenar de medicamentos que se atendió y a que se redujo un 15% las listas de espera en especialidades críticas y un 6,5% la lista quirúrgica.

Luego, anunció que se realizarán una serie de obras que fortalecerán la implementación de la Ley de Salud Mental. Y resaltó que este año iniciarán las obras del Hospital de la Costa en Atlántida con una inversión de US$ 40 millones.

También hizo referencia a la infancia y reivindicó que unos 170 mil niños y niñas accedieron al bono Vuelta a Clase para que "el inicio del año lectivo no dependa del bolsillo de las familias".

Sobre la vivienda, el mandatario aseguró que se desarrollarán 69.334 soluciones habitacionales. También indicó que existen 667 asentamientos en el país, una "cifra que interpela", y por la que se duplicará el financiamiento destinado a la integración sociohabitacional en el quinquenio.

En otro pasaje de su discurso, el presidente sostuvo que en las próximas semanas culminará el llamado Diálogo Social. E indicó que como resultado, además de mejorar la eficiencia de algunas transferencias, se fortaleció el Sistema de Cuidados y se avanzó en "cambios comprometidos en jubilaciones y pensiones". Y añadió: "Jubilación a los 60 para los más vulnerables, piso de protección ampliado y mejoras en el pilar de ahorro individual".

Discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General por su primer año de gobierno. Foto: Captura de YouTube @elpaisuy.

Ministerio de Justicia y los resultados en seguridad

La seguridad fue un capítulo destacado. El presidente manifestó que recibió "un país asediado por el crimen organizado, con niveles elevados de violencia y un sistema penitenciario desbordado".

Ante esta realidad, Orsi dijo que se enfrentó el problema "sin negar la realidad, pero si caer en atajos que no funcionan". Destacó que se incorporaron más de 1.700 funcionarios policiales —de los cuales 1.200 son cobertura de vacantes y otros 500 para el INR—. E hizo mención explícita al compromiso de campaña que asumió de llegar a 2.000 nuevos efectivos en el primer año. Dijo que "la meta es clara: llegar cuanto antes".

Luego, mencionó otra meta de campaña, el incorporar 20 mil cámaras de videovigilancia, algo que, aseguró, ya se cumplió.

"En materia de crimen organizado obtuvimos resultados contundentes", sostuvo Orsi. Los operativos de inteligencia y seguimiento financiero —dijo— permitieron capturar a líderes de bandas dedicadas al narcotráfico y desarticular redes de microtráfico.

Y anunció que este año se construirán dos cárceles de máxima seguridad. Así como que en los próximos días enviará al Parlamento un proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tal como informó hoy El País.

Y también una "reforma profunda" del Código del Proceso Penal. Sobre ésta afirmó que "consolida la figura del juez de garantía, actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones".

El plan para el transporte

Entre otros anuncios, el presidente transmitió que se construirán dos nuevos data center de Antel —uno en Pando especializado en inteligencia artificial con una inversión de US$ 8 millones— y otro en Montevideo —sobre seguridad de la información.

También que se instalará el Parque Tecnológico Regional Norte en Rivera "como polo binacional de innovación en inteligencia artificial".

Ya hacia el final de su discurso hizo mención a algo que empresarios y demás actores vinculados al transporte estaban esperando desde hacía días. Se especulaba con la decisión que tomaría el presidente para definir qué proyecto impulsará el gobierno para mejorar el transporte público en el área metropolitana.

"Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir tiempos de traslado es devolver tiempo de vida. Es llegar antes a casa, es compartir la cena, es ayudar con los deberes", comenzó diciendo. "Anunciamos la creación de dos ejes troncales de alta frecuencia: Camino Maldonado-Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa-Ciudad Vieja. Las obras comenzarán en 2027 y proyectamos que el sistema esté operativo en 2029", sostuvo.

No hubo mención al túnel debajo de la avenida 18 de Julio ni de si se hará parcial, completo o directamente se descartará. "El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores", se limitó a decir.

Por otra parte, Orsi defendió la "reactivación del proyecto de la represa de Casupá como pieza central de la seguridad hídrica del área metropolitana". Lo que, según dijo, asegurará el abastecimiento de agua potable hasta 2045 y será la "mayor inversión histórica" de OSE.

