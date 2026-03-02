Gobierno enviará proyecto de ley para crear Ministerio de Justicia; Orsi lo anunciará en su discurso

El gobierno liderado por el presidente Yamandú Orsi enviará en los próximos días un proyecto de ley para crear un nuevo ministerio: el de Justicia. Este, junto a otros anuncios, serán comunicados por el mandatario esta tarde ante la Asamblea General en el discurso que dará en el inicio su segundo año de administración, indicaron a El País fuentes de la Presidencia.

El texto consistirá en pocos artículos que implican la creación de la secretaría de Estado, sus cometidos y el detallado de los organismos de otras dependencias que pasarán a estar bajo la órbita del nuevo ministerio.

El Ministerio de Justicia es una propuesta que se discute al menos desde 2021 y que formó parte de las 63 medidas anunciadas en Colonia por Orsi, entonces candidato presidencial.

Meses atrá, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que el objetivo “es que salga” el nuevo ministerio, y que este se dotaría de recursos tras un “reordenamiento de todos los incisos” de varias instituciones, ya que la cartera se compondría de una sumatoria de organismos que hoy operan por separado, como es el caso del Ministerio del Interior, Fiscalía, la Defensoría Pública y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El apoyo que se espera tener

Para su aprobación, el proyecto de ley requiere mayoría absoluta en ambas cámaras. En el caso del Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos por sí solo, pero en Diputados necesitará el respaldo de legisladores de otros partidos para su sanción.

Los programas de gobierno que llevaron los dos candidatos proponían la creación de esta nueva Secretaría de Estado, y con exactamente el mismo nombre —en ambos casos, también proponían nominarlo como de “Derechos Humanos”— e incluso con la misma idea de que, entre varias otras cosas, absorba la gestión del INR, para que ese organismo deje de depender del Ministerio del Interior.

Sin embargo, pasadas las elecciones y previo a que el Poder Ejecutivo liderado por Orsi enviara su Presupuesto Quinquenal al Parlamento ya surgieron voces disonantes entre los legisladores blancos y colorados que advertían que no estaban "dadas las condiciones" para su aprobación. Y apuntaban explícitamente a Díaz como una persona que no les transmitía confianza y para la que creían sería el cargo de futuro ministro.

Por su parte, desde hace un tiempo que Cabildo Abierto —socio del Frente Amplio para leyes claves de su primer año— ha enviado señales ambiguas. Aunque este tema no ha sido ni siquiera considerado por los dos representantes que tiene en la cámara baja.

Identidad Soberana, en tanto, ya manifestó su "absoluto rechazo".

De todos modos, la apuesta del gobierno es a que el Frente Amplio consiga los votos, amparándose en lo que fueron los discursos de campaña electoral. “Me resisto a creer que una idea que antes de las elecciones todos los partidos consideraban buena ahora sea mala”, afirmó Díaz en diciembre a Canal 10.

