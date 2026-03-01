Orsi dará su segundo discurso ante la Asamblea General: los detalles de su preparación y los temas que aludirá

El presidente Yamandú Orsi estuvo largo rato sentado ante su computadora, en su casa de Salinas, en estas últimas horas: su preocupación y su decisión de prepararse a fondo para dar su primer discurso de rendición de cuentas este lunes en la tarde ante la Asamblea General, cumplido su primer año de gobierno, determinó que, por ejemplo, este viernes suspendiera su agenda oficial -no se apareció en la Torre Ejecutiva- para “encerrarse” a terminar de dar forma a su exposición, dijeron a El País integrantes de su equipo.

Los detalles se terminarán de pulir este fin de semana, agregaron los informantes, cuando el presidente culmine por centralizar y resumir los aportes de toda su administración -fundamentalmente de los ministerios- que le acercaron sus colaboradores más cercanos, para a partir de allí elaborar las “conceptualizaciones” de lo que será su discurso más importante desde el que dio, hace exactamente un año, en el Palacio Legislativo. Será una exposición que, como es su estilo, leerá ante los 129 legisladores, a los que, durante el período pasado, también se dirigió todos los años -pese a que no lo obliga la Constitución- el entonces presidente Luis Lacalle Pou.

La orientación de lo que dirá el mandatario frenteamplista está bastante clara en la Torre Ejecutiva: va a ser un discurso, entienden los consultados, que apuntará al porvenir, a lo que falta por hacer y que, aunque sin grandilocuencia, será anunciado como novedad (ver recuadro), más allá del camino recorrido hasta el momento y que ha tenido como norte el conjunto de 63 medidas definidas al arranque de la gestión, en el primer Consejo de Ministros que se hizo el 25 de marzo pasado.

Hay algunos grandes ejes que quienes lo acompañan en Presidencia dan por hecho que serán abordados este lunes a las 18.30, la hora fijada para el inicio de la exposición del jefe de Estado. Por ejemplo, lo planificado para seguir combatiendo la pobreza infantil y adolescente, para la que, en una muestra de los énfasis de la actual administración, el Presupuesto Quinquenal aprobado semanas atrás en el Parlamento destinará unos $ 6.311 millones, lo que constituye el 40% del aumento del gasto total para este período.

También habrá mención a la histórica preocupación de los uruguayos, que ya se sabe que es la seguridad pública. De hecho, una encuesta de Equipos Consultores divulgada el jueves pasado ratificó que la delincuencia continúa liderando el podio de los temores de los uruguayos. Y es además un área en la que la oposición no ha dado tregua en sus críticas, y a la que el Presupuesto destinó el 15% del crecimiento de los recursos. Pero, pese a la percepción de la ciudadanía, el gobierno tendrá para mostrar -y Orsi apoyarse- de las conclusiones de las últimas cifras oficiales, que muestran un descenso de los homicidios -el principal desde la pandemia por el covid- en un 3,4% comparado con 2025; el de las rapiñas -motivo de “celebración” en el Ministerio del Interior, ya que bajaron el nivel de 2013 -hubo 15.656 denuncias de asaltos contra 18.041 de aquel año-; y hasta de los hurtos, aunque en menor medida.

Seguimiento Medidas que el gobierno afirma estar cumpliendo A partir de la presentación de las 63 medidas de gestión, que el gobierno repartió a sus ministros en su primera reunión de gabinete en marzo, el Poder Ejecutivo ha buscado hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de compromisos que semanas atrás Orsi resumió como “prioridades pensadas desde lo cotidiano” o como la “revolución de las cosas simples”, aquel lema de campaña. A fines de diciembre, el mandatario afirmó que el 70% de esos ejes ya estaban en “implementación”.

Los actuales niveles de empleo e indicadores económicos como la inflación -situada en un 3,46%, la más baja desde 2005, por debajo incluso de la meta del Banco Central- o el crecimiento del salario real, son pilares importantes del optimismo que algunos actores del oficialismo han transmitido en los últimos días, como hizo por ejemplo el senador Daniel Caggiani, que adelantó este martes en rueda de prensa que el gobierno prepara para este 2026 una “agenda muy importante en materia de mejora de la competitividad e inversión”, además de “algunas reformas importantes en materia de trabajo social”. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas aspira a un 2026 con un crecimiento del 2,2% del PBI, y confía en el cumplimiento de sus propias metas fiscales.

Ligado a esto, y en algo en donde también hay optimismo y entusiasmo -en este caso, en la Cancillería que lidera Mario Lubetkin-, el discurso del presidente hará referencia al eje de la inserción internacional, un plano donde Uruguay, junto con la región, ha recibido noticias positivas de alta relevancia, como la activación provisional de la asociación estratégica y comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, desde el momento en que el Parlamento uruguayo -junto con el argentino- ratificó el tratado en la tarde de este jueves -y el gobierno promulgó la ley al mediodía de este viernes. Pero también se está a la espera para los meses siguientes de noticias positivas sobre el eventual ingreso al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), una alianza de varios países del Sudeste Asiático y Sudamérica que reúnen el 15% del PIB mundial, que aceptaron la solicitud de ingreso de Uruguay.

Acelerar

Como concepto general, entre los colaboradores del presidente circula el convencimiento de que la apuesta para este año, además de ser uno de concreción material de objetivos, es “pisar el acelerador” en algunas líneas de trabajo o ejes de gestión. Es decir, en “todo lo que falta”, precisó una fuente de Presidencia.

Por ejemplo, se espera en breve una definición sobre el núcleo central del proyecto que busca una profunda reforma del transporte en Montevideo, esto es, el dilema de si construir o no un túnel por 18 de Julio, lo que englobaría para toda la iniciativa, incluido el soterramiento, una inversión de unos 600 millones. Sin embargo, aunque en el oficialismo se especulaba con la posibilidad de que Orsi hiciera este lunes un anuncio en este sentido, en principio no habrá una definición a comunicar ante el Parlamento -aunque sí se espera alusiones generales a la reforma y su impacto en la zona metropolitana-, así como tampoco a otro de los grandes temas que coparon la agenda política de las últimas semanas, y que supuso uno de los más grandes enfrentamientos con la oposición en estos primeros 12 meses de gobierno: la rescisión del contrato con el astillero Cardama, a quien la administración de Lacalle Pou le había encargado la construcción de dos patrulleras oceánicas por unos 82 millones de euros.

Pero si hay una brújula en el gobierno, una idea fuerza a la que sus actores vuelven como referencia obligada y guía central del discurso de Orsi, son los 63 compromisos anunciados al arranque de la administración. Aquellos que contienen el leitmotiv de “la revolución de las cosas simples” y que, en palabras del propio Orsi, se reducen a metas como “un trámite que se simplifica, una beca que llega a tiempo, una espera en la salud que se reduce o una coordinación que evita que el Estado se pise a sí mismo”. “Es ordenar, es facilitar, es resolver. Es lograr que las cosas funcionen mejor todos los días y para todas las personas”, dijo el presidente a fines del año pasado.