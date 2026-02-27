Encuesta de Opción: en su primer año, el 23% aprueba la gestión del gobierno de Orsi y el 38% la desaprueba

A punto de cumplir su primer año de gestión, la consultora Opción presentó este viernes su última encuesta de opinión pública donde preguntó a los uruguayos cómo evalúan el trabajo del gobierno encabezado por Yamandú Orsi.

De acuerdo a los datos difundidos en Telenoche (Canal 4), el 20% aseguró que considera que la gestión es buena y un 3% que es muy buena. Por su parte, un 23% dijo que es mala y un 15% muy mala.

Un 37%, en tanto, señaló que ni una cosa ni la otra. El restante 2% manifestó no saber o prefirió no contestar.

Según la medición anterior de Opción, en noviembre 2025, la disconformidad con el gobierno de Orsi aumentó: pasó de 30% a 38% como mala o muy mala y de 28% a 23% como buena o muy buena.

En comparación con los últimos dos presidentes, al cierre del primer año de gestión, Tabaré Vázquez contaba en 2016 con 28% de valoraciones positivas, 34% negativas y 38% neutras. Luis Lacalle Pou, en 2021, tenía un 52% de la aprobación de su gestión y un 28% que no la consideraba ni buena ni mala. La disconformidad con su gobierno era del 20%.

Foto: Leonardo Mainé

"En los cuatro trimestres transcurridos del actual gobierno, esta es la primera oportunidad donde la aprobación de la gestión tiene una caída relevante. El 23% de aprobación actual es 5 puntos inferior al registrado en el último trimestre de 2025 y 7 puntos inferior a la primera medición realizada de este ciclo. A su vez, la desaprobación ha mostrado una tendencia de crecimiento en todos los trimestres y es hoy el doble de lo que registraba el gobierno al comienzo de su mandato (38% versus 19%)", destacó Opción en su análisis.

Aprobación del presidente

Opción consultó también sobre el desempeño particular de Orsi como presidente. El 29% dijo que aprueba su desempeño, el 37% ni aprueba ni desaprueba y el 33% desaprueba (1% no sabe o no contesta).

En noviembre del año pasado, las valoraciones eran mejores sobre la gestión del mandatario: 34% aprobaba, 35% ni aprobaba ni desaprobaba y 30% desaprobaba (1% no sabía o no contestaba).

"Si nos referimos a la mirada de los uruguayos sobre el desempeño del Presidente Orsi en particular, hay una división pareja en tercios, con un 29% que lo aprueba, un 33% que lo desaprueba y un 37% con juicios intermedios. Aunque también en este caso las opiniones negativas superan a las positivas, queda en evidencia que los uruguayos tienen una mirada algo más crítica del gobierno en su conjunto que del desempeño del Presidente en particular", destacó Opción.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada de forma telefónica entre el 17 y 25 de febrero. Se tomó una muestra total de 807 casos. El margen de error máximo es de +/-3.5% para un nivel de confianza del 95%.