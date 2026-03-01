Entre "falta de dinamismo" y "pocos anuncios": cuatro periodistas evalúan el primer año de Orsi presidente

A un año de la asunción de Yamandú Orsi, cuatro periodistas analizan el transcurso de su gestión. Pepe Sena, Fernando Vilar, Alejandro "Bicho" Amaral y Nicolás González comparten a Sábado Show sus puntos de vista sobre el primer año de esta nueva administración frenteamplista.

Pepe Sena - periodista

José "Pepe" Sena debuta en "Telemundo sábados". Foto: Leonardo Mainé.

La “revolución de las cosas simples” define a mi entender el primer año de gobierno de Yamandú Orsi. Igual hablaría más de evolución que revolución, porque entiendo le ha faltado dinamismo a la gestión. Fue un primer año con algunas particularidades, como no contar con mayoría parlamentaria en una de las Cámaras, sortear no sin dificultades varios casos polémicos, algunos vinculados a la anterior administración. Fueron 365 días centrados en el estilo del presidente que incluye sus “tropiezos discursivos” y una clara intención en lograr acuerdos aun con sus más acérrimos rivales políticos.

Fernando Vilar - periodista

Fernando Vilar. Foto: ESTEFANIA LEAL

Para cada cosa que se discute de política hay dos bibliotecas. Para un periodista que quiere ver las cosas más de arriba fue un buen año. Lo más importante son los años de democracia ininterrumpida que llevamos. Yo sufrí la dictadura militar, entonces destaco que cada gobierno haga las cosas lo mejor posible a la luz de mantener la república, la democracia y la soberanía. Desde ese punto de vista el gobierno es bueno. En el haber va a quedar que finalmente se firma el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, por más que no sea generado por Orsi. Él se lleva bien con Lula, con Milei, con Kast. Por derecha, centro e izquierda, se ha sabido arreglar para que todo esté tranquilo.

Alejandro Amaral - periodista

Alejandro "Bicho" Amaral. Estefania Leal/Archivo El Pais

Hay distintas formas de analizar el primer año del gobierno de Yamandú Orsi. Una podría ser la que plantea el politólogo Adolfo Garcé, como poco ambicioso, con “agenda chiquitita”. El oficialismo, por su parte, dice que se está siguiendo el rumbo, que “la revolución de las cosas simples” se viene cumpliendo y que se van ver los logros importantes al final del período. Hay quienes pegan por izquierda y otros por derecha a un gobierno ubicado en un centro bien marcado. Está claro que Orsi no llegó para hacer temblar las raíces de los árboles en el primer año y en eso cumplió.

Nicolás González - periodista

Nicolás González.

Fue un primer año de gobierno que lo tuvo todo: renuncias, las esperadas diferencias con la oposición y hasta rispideces a la propia interna de un gobierno de triunvirato que transita entre emepepistas y comunistas. Fue un año con pocos anuncios (salvo la concreción del tan esperado acuerdo Mercosur-Unión Europea), y sin respuestas al principal problema de los uruguayos: la seguridad. Ahora, el foco está puesto en el caso Cardama, su tratamiento político y desenlace judicial, un tema del que el Poder Ejecutivo hace bandera y que si bien desnuda faltas de la pasada administración, expone al país a un litigio internacional totalmente innecesario.