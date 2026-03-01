El mensaje de amor de Yamandú Orsi a su esposa Laura Alonsopérez: "Compañera con mayúscula y escudera de lujo"

El presidente Yamandú Orsi sorprendió con un mensaje de amor dedicado a su esposa, la bailarina y directora Laura Alonsopérez, durante su participación este sábado en el programa Protagonistas, que conduce Leo Sanguinetti por Del Sol FM.

Alonsopérez fue la invitada central del ciclo y allí repasó su historia de vida, su vínculo con la danza y el desafío actual de dirigir su propio espectáculo, “Tercer Fuerxa”. También habló de su compañero de vida, con quien formó familia de dos hijos. “Admiro mucho lo diplomático que es. No estudió diplomacia, pero es muy diplomático en lo humano”, afirmó. Y subrayó una idea que atravesó toda la entrevista: “Acá importa lo humano”.

En ese contexto, el equipo del programa compartió un audio enviado por el propio mandatario. Lejos del tono protocolar, Orsi eligió un registro íntimo y agradecido. Reconoció que el lugar que hoy ocupa su esposa “no es fácil”, por el nivel de exposición que implica.

Laura Alonsopérez. Foto: Protagonistas.

“Lo primero es la autenticidad que tiene Laurita”, señaló. Destacó que esa autenticidad la lleva a rechazar cualquier tipo de ficción o impostación, y que ambos decidieron “seguir siendo lo que somos”. Para Orsi, esa coherencia no solo la define a ella, sino que también lo sostiene a él.

El presidente evocó escenas de otros tiempos, como cuando iban a la playa en Punta del Este y ella hacía representaciones “a la gorra”, desplegando creatividad y sentido del humor. Recordó esa etapa como una muestra de la misma esencia que hoy la acompaña en un escenario distinto.

Orsi puso especial énfasis en la sensibilidad de su esposa, una cualidad que —admitió— no siempre es sencilla de transitar en el mundo de la política. “En este mundo tan complejo, sobrellevar este proceso con una sensibilidad tan particular no es fácil”, reflexionó, y asumió que eso le exige estar aún más atento y comprometido.

También destacó su honestidad y frontalidad, rasgos que consideró virtudes en un ámbito donde muchas veces predominan las formas sobre el fondo. “Laurita es una compañera con mayúscula”, afirmó. Y fue más allá: “Ha sido un escudo para mí”.

El mensaje cerró con una declaración directa y sin rodeos: “Te quiero mucho, Laurita. Te debo muchísimo y te agradezco de corazón todo lo que seguís haciendo por mí”.

En el estudio, Alonsopérez escuchó en silencio y, con la voz quebrada, devolvió el gesto con un sencillo pero contundente “mi amor”.