Partido Nacional emite documento con críticas al gobierno de Yamandú Orsi: "Uruguay necesita dirección"

El Directorio del Partido Nacional emitió este domingo de noche un documento de 16 páginas en el que realizó una crítica al primer año de gestión del presidente Yamandú Orsi. El texto se titula "Construir sin destruir" y fue compartido en la red social X por el exmandatario Luis Lacalle Pou.

En el documento se afirma que "una parte relevante de la energía política del Ejecutivo ha estado concentrada en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior antes que en consolidar una agenda propia orientada al futuro".

Según los blancos, "la revisión dejó de ser una herramienta puntual para transformarse en método" y por tanto "el retroceso adquirió valor identitario".

"La alternancia democrática legitima la corrección de políticas públicas. Lo que no legitima es la desarticulación sistemática de decisiones previas cuando esa marcha atrás no está acompañada por alternativas superiores en calidad, eficacia o estabilidad. El efecto acumulado es un país atrapado en discusiones sobre el pasado mientras la proyección estratégica queda postergada", dice el texto.

Álvaro Delgado y Luis Lacalle Pou. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El Partido Nacional entiende que "este enfoque no es neutro" porque "genera incertidumbre regulatoria, enlentece inversiones, debilita políticas basadas en evidencia y erosiona la confianza institucional". "En un país pequeño y abierto como Uruguay —continúa— la estabilidad en las reglas y la continuidad inteligente en las políticas públicas constituyen activos estratégicos, no elementos prescindibles".

"Gobernar implica construir sobre lo existente, no reiniciar permanentemente. Implica asumir responsabilidad por el futuro más que administrar el pasado. El desafío del actual gobierno no reside en demostrar que lo anterior estaba equivocado, sino en evidenciar que posee un proyecto superador, coherente y ejecutable", expresaron los nacionalistas, que finalmente concluyeron: "Uruguay necesita dirección, no revisión; ejecución, no pausa; construcción, no demolición".

En otro tramo del documento, el Directorio del Partido Nacional manifestó que hay una "brecha" entre las promesas de campaña de Orsi y el Frente Amplio y su gestión del gobierno.

Por ejemplo, criticaron que "durante la campaña se afirmó reiteradamente que no habría aumentos impositivos" pero "el primer tramo de gobierno ha incorporado incrementos y ajustes tributarios que contrastan con ese compromiso (gravando rentas del capital y del exterior, incluyendo cambios en el IRPF, IRAE, IRNR, zonas francas, la implementación del Impuesto Mínimo Global y el impuesto TEMU)".

Orsi cumple un año de gestión y rinde cuentas ante la Asamblea General

El presidente de la República comparecerá este lunes ante una Asamblea General que comenzará sobre las 18:30. Está previsto que haga una rendición de cuentas y, eventualmente, algunos anuncios.

Este domingo, al cumplir un año de gestión, compartió una publicación en su cuenta de X en la que aseguró: "Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos".

La publicación fue acompañada de un video.