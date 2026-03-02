"El gobierno te mintió": el duro cruce entre legisladores del FA y blancos por pasacalles contra el gobierno

La aparición de pasacalles con la leyenda "El gobierno te mintió" en diversos barrios de Montevideo generó una fuerte confrontación dialéctica en la red social X entre legisladores del Frente Amplio y el Partido Nacional. La polémica se desató este fin de semana, en la antesala del discurso que el presidente de la República, Yamandú Orsi, brinda este lunes ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de su mandato, marcando un clima de tensión política en el debate público.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian fue una de las primeras en manifestar su rechazo a la cartelería, calificando el hecho como un acto de "cobardía política" debido a la ausencia de firmas en los mensajes.

A través de su cuenta oficial, la legisladora sostuvo que las ideas deben defenderse "dando la cara" y no mediante herramientas que, a su juicio, tienen "claros fines desestabilizadores", asegurando que el sistema democrático uruguayo no merece este tipo de accionar anónimo.

La cobardía política detrás de un pasacalle sin firma.

Las ideas se defienden dando la cara, no con un cartel con claros fines desestabilizadores.

La democracia no se merece este accionar. pic.twitter.com/Xh66me1nMG — Liliam Kechichian. (@likechichian) March 2, 2026

La respuesta del Partido Nacional y las acusaciones de hipocresía

Las declaraciones de Kechichian motivaron la inmediata reacción del senador nacionalista Sebastián da Silva, quien cuestionó los términos utilizados por su par de la oposición. "Una senadora del gobierno trata de desestabilizadores una crítica", aseveró Da Silva, ironizando sobre la postura del oficialismo ante los cuestionamientos callejeros.

Una senadora del gobierno trata de desestabilizadores una crítica. https://t.co/JLoZP4Hf1O — Sebastian Da Silva (@camboue) March 2, 2026

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, en el Parlamento Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, la exfiscal Gabriela Fossati, que integra el equipo del senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, respondió el tuit de Kechichian: "A mí me mintió, me prometió seguridad. No lo voté, pero es mi gobierno".

A la controversia se sumó la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien tildó la situación de "hipocresía política". Para respaldar su postura, la legisladora compartió imágenes de pasacalles similares que fueron colgados durante el gobierno anterior con críticas directas a la gestión de Luis Lacalle Pou. Con este movimiento, la bancada nacionalista buscó exponer lo que consideran una contradicción en el discurso del Frente Amplio respecto a las formas de protesta y la libre expresión en la vía pública.

Por otro lado, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini, compartió un tuit con datos de la suba de 1,7% del salario real interanual en enero, según el Índice Medio de Salarios, e ironizó: ¿El gobierno te mintió?".