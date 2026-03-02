"Daño irreparable": diputados del PN convocan a ministra Etcheverry al Parlamento y critican plan de transporte

El senador del Partido Nacional Martín Lema señaló este lunes que, tras una reunión con diputados nacionalistas de Montevideo, se dispuso la citación en Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados a la ministra Lucía Etcheverry.

"Hay preocupación porque acá hay un atropello del gobierno nacional a la Intendencia de Montevideo. El intendente es quien debe liderar la dirección de la movilidad en la capital, acá no conocemos cuál es la opinión que tiene el intendente de Montevideo ni el proyecto integral, no solo en Montevideo, sino conectado en el área metropolitana", aseguró Lema en rueda de prensa.

Para Lema, "hay una ausencia de directivas por parte de la Intendencia de Montevideo". En ese sentido, expresó que la bancada de Diputados del Partido Nacional "va a realizar una serie de convocatorias para saber cómo es el plan de transporte". "La primera será a la ministra (Lucía Etcheverry), que se va a materializar inmediatamente, para que explique el plan que incluye entre otros aspectos un túnel en la Avenida 18 de Julio", aseguró el legislador y excandidato a la IMM.

"Este puede ser un daño irreparable en Montevideo. Pensemos en la cantidad de comercios que hay, que si se ven interrumpidos dos o tres años, cómo van a retomar sus actividades. Lo mismo lo que va a ser la movilidad en ese tiempo", agregó.

Lema consideró que "no quedan claros los fundamentos técnicos ni si hay un estudio de dónde tiene que ir Montevideo desde el punto de vista de la movilidad". "Se estarían destinando millones de dólares a una obra que puede perjudicar a la ciudad y no soluciona los problemas de movilidad. Luego de que comparezca la ministra se prevé la asistencia de delegaciones con la finalidad de frenar este disparate que puede acarrear daños irreparables a 1.300 comercios", concluyó.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, en un encuentro con jóvenes en el club Nautilus. Foto: Ignacio Sánchez

¿Cómo es el proyecto?

Si bien todavía no está confirmado si se hará un túnel o no, el proyecto está definido a grandes rasgos. La decisión del gobierno es implementar un modelo BRT con ómnibus de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas (gracias a que se pagará para entrar a las paradas, que serán cerradas, y no en el vehículo).

Los dos trayectos que tendrá la reforma irán por Camino Maldonado/8 de Octubre y Giannattasio/Avenida Italia. Ambos confluirán en Tres Cruces para partir por el Centro hacia Ciudad Vieja.