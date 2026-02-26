"Otro Corredor Garzón no" y "vamos a frenar este disparate": Lema contra proyecto de transporte en Montevideo

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, cuestionó con dureza el actual proyecto de transporte para Montevideo y el área metropolitana que está en manos del gobierno, y del cual se esperan anuncios en las próximas horas.

“Vamos a frenar este disparate”, dijo a El País el senador nacionalista, que advirtió: “Otro corredor Garzón no”, en referencia a la obra inaugurada en diciembre de 2012 y que se extiende desde la Terminal Colón hasta la zona de San Quintín. Lema sostuvo que “no se puede continuar en esa inercia y forma de llevar adelante obras que terminan perjudicando a Montevideo”.

El legislador blanco señaló que desde su fuerza política buscarán evitar que la iniciativa avance en los términos planteados y afirmó que no se pueden seguir “generando problemas en Montevideo mientras se sigue gastando plata”. En esa línea, anunció que la próxima semana mantendrá, junto a los coordinadores de la bancada de diputados del Partido Nacional (Pablo Abdala y Juan Martín Rodríguez), una reunión con legisladores capitalinos “para analizar el tema en profundidad e intercambiar posiciones”.

El senador agregó que “el proyecto no resuelve los problemas de movilidad” y que incluso “podría perjudicar aún más al Centro de la ciudad”. “Vamos a tomar cartas en el asunto y, si se confirma, vamos a realizar acciones parlamentarias”, aseguró.

Por último, Lema consideró que “sería un enorme error del Gobierno destinar millones y millones en un túnel que puede provocar daños irreparables en el centro de Montevideo sin solucionar los problemas de movilidad”.

Martín Lema. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

¿Cómo es el proyecto?

Si bien todavía no está confirmado si se hará un túnel o no, el proyecto está definido a grandes rasgos. La decisión del gobierno es implementar un modelo BRT con ómnibus de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas (gracias a que se pagará para entrar a las paradas, que serán cerradas, y no en el vehículo).

Los dos trayectos que tendrá la reforma irán por Camino Maldonado/8 de Octubre y Giannattasio/Avenida Italia. Ambos confluirán en Tres Cruces para partir por el Centro hacia Ciudad Vieja.