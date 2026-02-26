"Otro Corredor Garzón no" y "vamos a frenar este disparate": Lema contra proyecto de transporte en Montevideo
El senador nacionalista comparó la iniciativa del gobierno con el Corredor Garzón y advirtió que la obra, que prevé ómnibus para 200 pasajeros, "podría perjudicar aún más al Centro".
El senador del Partido Nacional, Martín Lema, cuestionó con dureza el actual proyecto de transporte para Montevideo y el área metropolitana que está en manos del gobierno, y del cual se esperan anuncios en las próximas horas.
“Vamos a frenar este disparate”, dijo a El País el senador nacionalista, que advirtió: “Otro corredor Garzón no”, en referencia a la obra inaugurada en diciembre de 2012 y que se extiende desde la Terminal Colón hasta la zona de San Quintín. Lema sostuvo que “no se puede continuar en esa inercia y forma de llevar adelante obras que terminan perjudicando a Montevideo”.
El legislador blanco señaló que desde su fuerza política buscarán evitar que la iniciativa avance en los términos planteados y afirmó que no se pueden seguir “generando problemas en Montevideo mientras se sigue gastando plata”. En esa línea, anunció que la próxima semana mantendrá, junto a los coordinadores de la bancada de diputados del Partido Nacional (Pablo Abdala y Juan Martín Rodríguez), una reunión con legisladores capitalinos “para analizar el tema en profundidad e intercambiar posiciones”.
El senador agregó que “el proyecto no resuelve los problemas de movilidad” y que incluso “podría perjudicar aún más al Centro de la ciudad”. “Vamos a tomar cartas en el asunto y, si se confirma, vamos a realizar acciones parlamentarias”, aseguró.
Por último, Lema consideró que “sería un enorme error del Gobierno destinar millones y millones en un túnel que puede provocar daños irreparables en el centro de Montevideo sin solucionar los problemas de movilidad”.
¿Cómo es el proyecto?
Si bien todavía no está confirmado si se hará un túnel o no, el proyecto está definido a grandes rasgos. La decisión del gobierno es implementar un modelo BRT con ómnibus de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas (gracias a que se pagará para entrar a las paradas, que serán cerradas, y no en el vehículo).
Los dos trayectos que tendrá la reforma irán por Camino Maldonado/8 de Octubre y Giannattasio/Avenida Italia. Ambos confluirán en Tres Cruces para partir por el Centro hacia Ciudad Vieja.
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