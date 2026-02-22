Transporte metropolitano: el gobierno define el futuro de 18 de Julio bajo tierra y los costos de la megaobra

Las grandes obras que llevan adelante los gobiernos tienen una particularidad. Aquellas que buscan trascender o generar cambios estructurales implican, con gran seguridad, que inicien bajo sus administraciones, pero que la cinta la cortarán las siguientes.

El gobierno del presidente Yamandú Orsi, en cambio, pretende que uno de los que será un buque insignia se logre concretar antes de finalizar el mandato: las obras para transformar el sistema de transporte en el área metropolitana.

Ya es un hecho que de las distintas iniciativas que se fueron presentando -tren-tram, a la cual el gobierno de Luis Lacalle Pou veía con buenos ojos, y los trenes elevados- el Poder Ejecutivo se inclina por la opción de incorporar ómnibus eléctricos articulados, conocidos como BRT (una sigla basada en el inglés bus rapid transit), con capacidad de circular a mayor velocidad con hasta 220 personas. El proyecto consta de dos corredores de alta frecuencia (líneas A y B), un corredor soterrado exclusivo por 18 de Julio y una Estación Intercambiadora Tres Cruces de tres niveles.

Esta alternativa -que promete reducir sustancialmente los tiempos de transporte desde El Pinar hasta Ciudad Vieja- ya generó polémicas aun previo a la definición y la decisión que todavía no está tomada de qué tramo de la principal avenida de Montevideo soterrar recibe reparos. Por un lado, quienes defienden otras alternativas auguran complicaciones logísticas de realizar una obra de tal magnitud. En menor medida, los comerciantes temen por el impacto de tener durante varios años los comercios en zonas donde no se transitará.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

Pese a esto, el gobierno tiene claro que en los próximos días tomará una definición ya que lo que se estima en el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que indicaron fuentes a El País, es que previo a abril debe iniciarse con la obra para que se logre finalizar antes de que termine el mandato de Orsi.

Para llegar a la determinación de si se va a soterrar 18 de Julio, si no se hará o si se realizará en un solo tramo de la avenida, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) encomendó los últimos estudios de ingeniería con cateos en distintos puntos para confirmar que no existirían problemas con lo que está bajo tierra.

El plazo que manejan en el gobierno para la obra es de unos tres años.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

Tiempo atrás se supo que los resultados preliminares de seis puntos de la avenida perforados arrojaron que la profundidad a la que se halló tierra, roca y granito no representaba un problema. Ahora, se busca corroborar que este escenario es el mismo a lo largo de toda 18 de Julio, dijeron los informantes. El costo de todo el plan, que incluye soterrar toda la avenida, ascendería a un costo de US$ 590 millones. Algo que, desde la administración Orsi entienden que debe ser analizado más allá de lo estrictamente relacionado con el transporte. ¿Por qué? La razón está en la oportunidad que dará a nivel de turismo y para el disfrute de los montevideanos el poder contar con 18 de Julio “libre” de transporte (ver aparte).

Este potencial, como es visto en el oficialismo, es algo que se buscará reivindicar en la discusión en la opinión pública, según agregaron las fuentes consultadas.

En la primera versión de este artículo se señala que el costo de US$ 590 millones es el que se estima para soterrar 18 de Julio, cuando en realidad esto es lo que se estima que saldría todo el plan de movilidad. A los involucrados y a nuestros lectores, disculpas.