Ruibal alerta por el riesgo de “reventar el Centro de Montevideo” y cuestiona plan de reforma del transporte

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, director de la constructora Saceem, tenía un proyecto para mejorar la movilidad en Montevideo y el área metropolitana: el Tren-Tram. Lo impulsó durante el anterior gobierno y hasta hace algunos meses, pero dice haber hablado con especialistas que le hicieron cambiar de opinión. Por el mismo motivo cuestiona ahora el plan de reforma del transporte que tiene esta administración y que se espera concretar en este período.

"El Tren-Tram era un proyecto puntual con ese paradigma que, lo tengo que reconocer, era una solución para traer gente desde afuera, bien lejos, al Centro de Montevideo. Si apuntamos a ese tipo de soluciones, lo único que hacemos es traer y sacar gente de Montevideo. Reventamos Montevideo, terminamos de reventar el Centro de Montevideo. Hay que concentrarse en la corta y mediana distancia", expresa.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Ruibal aseguró este martes que Montevideo debe apostar por mejorar la movilidad fundamentalmente en su zona céntrica y no estirar más el área urbana hacia los márgenes, por ejemplo hacia Ciudad de la Costa (Canelones). A su entender, un proyecto como el que promueve el gobierno —con corredores desde Ciudad Vieja hasta El Pinar y Zonamérica— provocarán la mudanza de montevideanos hacia las afueras y se despoblará el Centro.

Ruibal aclaró que por Centro se refiere no solamente al barrio que lleva ese nombre sino a toda la zona céntrica de la capital, lo que incluye áreas como Pocitos.

Vista aérea de 18 de Julio, principal avenida de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Hablando con mucha gente que ha estudiado el tema de ciudades, la movilidad es fundamental para recuperar la ciudad, de eso nos tenemos que dar cuenta. Montevideo está teniendo un problema: se está vaciando en su zona céntrica, desde 1996 hasta 2023 perdió un 6% de la población y se ha ido a la periferia, muchos para el límite con Canelones. Subió un 30% la población en Canelones", advirtió.

"Se va vaciando el Centro; ya hay 10% de casas vacías. Es carísimo para la ciudad mantener barrios que se van despoblando", alertó. Cuestionó entonces que lo "único" que se busque sea "acortar el tiempo de traslado desde el Centro de Montevideo hasta la periferia" porque con eso lo que se logra es "que la gente se vaya a vivir más lejos".

Atrás de esas personas que se mudan "se van los servicios, los shoppings, las mutualistas, y ya la gente cada vez viene menos".

Así las cosas, el empresario planteó que "lo primero que hay que mirar son las zonas céntricas" y sus distancias "cortas y largas", y para ello "hay que establecer un radio de Montevideo y buscar ahí de qué manera podemos mejorar la movilidad".

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción. Alejandro Ruibal. Foto: Darwin Borrelli.

Ruibal propone un tranvía como "linda solución para una ciudad boutique como Montevideo"

"Lo que tenemos que hacer es recuperar las centralidades de Montevideo", dijo, y añadió que para ello "probablemente el tranvía sea una linda solución porque no se precisa soterrar".

"El tranvía es una linda solución para una ciudad boutique como es Montevideo", continuó, aunque no descartó que sean "buses eléctricos" los elegidos.

De todas formas, más allá de la solución que se encuentre, Ruibal destacó que "por suerte se está hablando de este tema para hacer algo concreto ahora", ya que "Montevideo no resiste más".

"Cada vez se venden menos boletos, ¿al final va a desaparecer el transporte público y vamos a seguir inundando de autos Montevideo con la siniestralidad que tenemos? Hay que darle otra vida a la ciudad", alegó.

Según dijo, su proyecto ideal de tranvía sería tal vez con tres líneas: una desde el Intercambiador Belloni por 8 de Octubre hasta Tres Cruces y luego por 18 de Julio, y otras que llegarían desde Portones y Paso Molino.

Al hacer estas obras hay que "aprovechar para mejorar toda la urbanización de la ciudad", es decir, retocar "todo alrededor" para dar "vida a la calle".