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Noticias de Reforma del transporte metropolitano en El País Uruguay

Omnibus de transporte urbano

Pensando en “cambios profundos” por la reforma, gobierno empezará a reunirse con las empresas del transporte

Proyecto de reforma del transporte

La reforma del transporte tiene un “fallo estructural”, según advirtió un investigador de Ceres

Ciudad de Montevideo

Montevideo 2050: la intendencia de Bergara revisa la planificación de barrios, transporte y espacios públicos

Faustina Bartaburu.

Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: Uruguay-Corea, entrevista a Henry Cohen y reforma del transporte

Martín Lema en el Senado.

Reforma del transporte: para paliar impacto en los comerciantes, blancos entregarán medidas a Orsi y Bergara

Render de la reforma del transporte que aparecía en un documento de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Detrás de la reforma del transporte: un exdirector de la IMM, el rol de la FADU y la postura de Cutcsa

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Render del proyecto de la IMM para reformar la avenida 18 de Julio incorporando un corredor central exclusivo para ómnibus.

Reforma del transporte: exdirector de Movilidad "enamorado del proyecto" cuestiona los cambios en 18 de Julio

Transito en Avenida 18 de Julio

Reforma del transporte público: la velocidad en 18 de Julio seguirá “semejante” a la actual, según informe

Render del plan de movilidad para 18 de Julio, luego de evitar soterramiento bajo la principal avenida.

Reforma del transporte: el gobierno prevé extender la red de los ómnibus BRT a varias zonas en 15 años

Barrio La Union

“Desapareceremos”: los comerciantes de 8 de Octubre, entre el miedo y el desconocimiento por la reforma de transporte

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