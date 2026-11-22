Desde las 8 horas hasta las 19:30 horas de este domingo, 2,2 millones de uruguayos están habilitados a votar en la elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) por los órdenes de trabajadores activos, empresarios y pasivos (según corresponda). El directorio del instituto previsional está compuesto por siete miembros: cuatro elegidos por el Poder Ejecutivo previa venia del Senado y tres elegidos por la ciudadanía.

Para saber por cuál orden se tiene que votar, se debe acceder al buscador de padrón habilitado por la Corte Electoral . En el buscador se puede localizar esa información y también dónde votar. Esos datos se pueden obtener ingresando el número de credencial, número de cédula o también con nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Mujer poniendo su voto en una urna en las elecciones del BPS. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Los electores tendrán más de una opción en las elecciones de representantes sociales del directorio de BPS.

Las dos listas disponibles para el padrón de trabajadores activos son la Lista 15, con Lorena Paola Roqueta como titular, y la Lista 11, con Carlos Clavijo a la cabeza. Esta última es la que respalda el Pit-Cnt y la que tiene actualmente la representación de los trabajadores y la de Roqueta es de "Hay otro camino".

Para la votación en el orden de pasivos, se encuentran: Lista 1 (Estela Ovelar), Lista 2 (María Angela Pereira), y Lista 5 (Renaldo Borriero). La Lista 1 es la que respalda la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y es la que tiene actualmente la representación de los pasivos, la lista 2 es de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (Cojupe) y la lista 5 es la de "Hay otro camino".

En tanto, para empresas contribuyentes, las listas son cuatro: Lista 21 (Graciela Álvarez), Lista 25 (Jorge Fernández), Lista 27 (Bernardo Aldabalde) y Lista 30 (Daniel Añón). Álvarez está vinculada a la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Anmype), Fernández forma parte del movimiento “Hay otro camino” que actualmente tiene la representación de los empresarios (que la había ganado apoyada por el movimiento "Un solo Uruguay"), Aldabalde iba a ser el candidato de "Hay otro camino" pero por diferencias internas va por su cuenta y Añón fue presidente de la Unión de Vendedores de Nafta.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Las personas mayores de 75 años o aquellas con discapacidad, no están obligadas a ir a votar.

Para quienes estando obligados no puedan efectuar el voto y cuenten con un motivo justificado, el BPS habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Fachada sobre la calle Mercedes del edificio sede del Banco de Prevision Social, BPS, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250730, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:

Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 Unidad Reajustable (UR) , esto es $ 1.948,97.

y deberán abonar una sanción de , esto es $ 1.948,97. En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR, esto es $ 3.897,40.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR ($ 11.693,82) para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR ($ 23.387,64) para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR ($ 38.979,40) para aquellas con más de 50 dependientes.