La encrucijada entre la empresa Colonia Express y la Administración Nacional de Puertos (ANP) dejó entrever que las tensiones con Buquebus tienen varios años y se intensificaron cuando Colonia Express solicitó operar la línea Montevideo-Buenos Aires. Previo a que se desatara el conflicto por el uso del único pontón –plataforma que permite desembarcar vehículos en el muelle Maciel y que es propiedad de Buquebus– la empresa del argentino, Juan Carlos Lopez Mena, inició un juicio contra Colonia Express por US$ 200.000 impagos por el uso de un pontón en el departamento de Colonia.

Los roces entre las partes continúan atenuándose ya que a esto se le suma una denuncia presentada por Buquebus luego de la prueba de atraque realizada por Colonia Express el pasado jueves. “Un informe pericial constató que el buque Montevideo Express entró en contacto con el pontón utilizado por Buquebus y señaló interferencias que deben corregirse antes de una operación regular”, indicó Buquebus en un comunicado presentado a Prefectura Nacional Naval al que accedió El País.

Si bien el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no está en conocimiento del juicio que se inició el año pasado cuando Colonia Express solicitó operar la nueva línea, la titular de la cartera, Lucía Etcheverry, dijo a El País que, “si cualquier empresa o trabajador entiende que hay algo que no se está realizando ajustado a la norma, tiene que presentarlo formalmente ante el ministerio. Por la prensa no corresponde”.

Al inicio de la disputa por el uso del pontón, la ANP había señalado que se trataba de “un conflicto entre privados”. En ese sentido, Etcheverry indicó que “los comunicados en la prensa lo muestran, pero para nosotros es de apego a las normas”. “Podrá gustar o no lo que se resuelva pero en el caso que no esté de conformidad hay ámbitos e instrumentos formales para manifestarse”, agregó.

El juicio que se inició por Colonia

El puerto de Colonia cuenta con tres puestos de atraque con dos rampas gestionadas por la ANP y un pontón propiedad de Buquebus. El CEO de Colonia Express, Sebastián Planas, explicó a El País que la empresa pagó un cánon por el uso de la plataforma durante más de un año, pero el conflicto se desató cuando la empresa intimó a la ANP para que le permitiera usar los lugares públicos en vez de continuar con el pontón de Buquebus.

Según Planas, Colonia Express exigió a la ANP que les permita utilizar las rampas públicas o en su lugar, que la institución abone el canon a Buquebus. Planas agregó que a partir de la intimación hace unos cinco años, la empresa de Lopez Mena dejó de facturar el uso del pontón a Colonia Express. De acuerdo con el CEO de la empresa, “es un caso mafioso” ya que no existen facturas que confirmen la falta de pago.

Prueba de atraque de Colonia Express Foto: Colonia Express

Sin embargo, fuentes de Buquebus aseguraron a El País que las facturas fueron presentadas en el juicio y que el mismo está en curso. Según estimaron, se extendería entre dos y tres años.

En la actualidad, todas las plataformas son propiedad de la ANP ya que hace tres años el pontón de Buquebus se deshuesó y en su lugar se construyó uno nuevo. “Buquebus se acordó tarde”, dijo Planas y consideró que el juicio fue hecho “de calentura” por parte de la empresa argentina. “Reclama deuda de algo que no tiene factura”, agregó.

Denuncias por prueba de atraque

Como alternativa al uso del único pontón ubicado en el muelle Maciel y que es propiedad de Buquebus, Colonia Express propuso a la ANP la creación de una rampa para vehículos. Ante demoras para su aprobación, Colonia Express decidió operar solo con pasajeros. Para aprobar esta operativa, la empresa debió realizar la prueba técnica aunque según señalaron, ya se había aprobado.

Ante esta situación y luego de realizar la prueba, Planas había asegurado a El País que ayer notificaría a la ANP sobre la venta de pasajes de la nueva línea a partir del 1° de diciembre. Sin embargo, la empresa dio marcha atrás con esta decisión ya que según explicó, el MTOP “tiene la mala costumbre histórica de aprobar las frecuencias al mes siguiente”. Por este motivo, estimó que el próximo lunes se cargarán las frecuencias de diciembre al sistema de la ANP.

Buquebus eléctrico.

La prueba técnica tuvo una duración aproximada de tres horas y 20 minutos: dos horas y 50 minutos de viaje, 10 minutos de maniobras de atraque en Buenos Aires y 20 minutos en Montevideo. Los cruces se observan hasta en sus versiones sobre el resultado de la prueba.

Planas calificó la prueba como “muy buena” y agregó que quienes participaron por parte de Colonia Express “estaban tranquilos”. Sin embargo, el comunicado de Buquebus esboza lo contrario: “Según el informe elaborado por el perito naval Fernando Perdomo, la configuración ensayada presenta riesgos que requieren corrección antes de considerarla apta para una operación regular”.

“El estudio advierte que el contacto entre ambas estructuras puede generar rozamientos, esfuerzos e impactos capaces de afectar componentes del pontón. Una eventual avería podría comprometer su disponibilidad y, en consecuencia, la continuidad del servicio que Buquebus presta actualmente”, advirtió la empresa de Lopez Mena.

“La evaluación también identificó interferencias entre una bita del muelle (poste vertical que asegura cabos de amarre) y la rampa de vehículos, así como aspectos pendientes de verificación en los sistemas de acceso de pasajeros y regulación de rampas”, continuó Buquebus en el comunicado y reafirmó que su posición “no responde a una oposición a la competencia, sino a la necesidad de proteger la infraestructura, la seguridad de los pasajeros y la continuidad de un servicio esencial entre ambas capitales”.

Fuentes de la ANP habían explicado a El País que los próximos pasos a seguir luego de la prueba consisten en la elevación de un informe por parte del sector de operaciones –encargados de tomar la evaluación– que será analizado por distintos sectores de la administración. Por el contrario, Planas aseguró que “no saben cómo continúa el papeleo” y que no recibieron respuesta del MTOP.