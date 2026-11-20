Nacional visita a Cerro, desde la hora 16:30, por la última fecha del Torneo Clausura. El elenco tricolor debe ganar para intentar quedarse con el tercer puesto de la Tabla Anual y soñar con la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El Villero, por su parte, se juega la permanencia. Está igualado en puntos en la penúltima posición en la tabla del descenso con Wanderers con 85 puntos, por eso deberá intentar ganarle o empatarle a Nacional y aguardar que el Bohemio pierda a manos de Liverpool —que se coronó campeón del Torneo Clausura el pasado fin de semana— para continuar en la máxima división del fútbol uruguayo de cara a la temporada 2027.