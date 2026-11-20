Este domingo 22 de noviembre se llevarán a cabo en Uruguay las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), donde los electores definirán a los representantes sociales que van a integrar el directorio de BPS por trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes. Como ha ocurrido en otras instancias de votación, estos comicios tendrán una veda alcohólica, por lo que se prohibirá la venta de bebidas con alcohol durante un plazo determinado.

La prohibición de la venta de alcohol por las elecciones está establecida por la Ley de elecciones (Ley N° 7.812, Artículo 177), que establece: "Desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, hasta que termine ésta, no podrán expenderse bebidas alcohólicas".

Cuándo empieza la veda alcohólica por las elecciones del BPS

Esto significa que la veda alcohólica para las elecciones de BPS inicia el sábado 21 de noviembre, a las 19:30 horas.

Por otro lado, según confirmaron las autoridades de la Corte Electoral, la veda alcohólica regirá hasta las 20:30 horas del 22 de noviembre, una vez finalizado el período de votación.

Debido a esta ley, sitios como restaurantes, bares y discotecas que habitualmente venden alcohol deberán, por la noche del sábado y la jornada dominical, cesar esa costumbre, tal y como ha ocurrido en instancias electorales anteriores. Esta veda, en cambio, no tiene nada que ver con la prohibición de emitir propaganda electoral.

Mujer poniendo su voto en una urna en las elecciones del BPS. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Habrá veda propagandística por las elecciones del BPS

La veda propagandística inicia unas cuantas horas antes que la alcohólica, a las 00:00 del viernes 20 de diciembre, según establece la Corte Electoral.

Según dicta la Ley N° 7.812, Artículo 176, durante las horas en que se realicen elecciones no podrán efectuarse espectáculos públicos en local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

Tampoco podrán realizarse en la vía pública actos que procuren obtener adhesiones con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista.

No obstante, la ley establece que esa prohibición no impide la entrega a los votantes de las hojas de votación, siempre que se efectúe a una distancia superior a los 100 metros de los circuitos de votación.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Esta veda electoral finaliza a las 20:30 horas del domingo 22 de noviembre. Desde su comienzo hasta el final, no se pueden compartir las proyecciones del escrutinio electoral por las encuestas a boca de urna, y los políticos no podrán pronunciarse para pedir por su voto.