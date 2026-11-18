Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) convocan a más de 2,2 millones de personas en Uruguay a votar este domingo 22 de noviembre por los representantes sociales del directorio del organismo para trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

El voto será obligatorio para todas personas que figuran como habilitadas en el padrón electoral. La normativa establece que existen dos categorías de personas exoneradas de la obligación de votar durante el acto eleccionario. Se trata de las personas mayores de 75 años y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad. Sin embargo, estas excepciones no benefician a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.

Horarios de votación en las elecciones del BPS

El horario de votación dispuesto por la Corte Electoral para las elecciones del BPS 2026 será desde las 8:00 horas hasta las 19:30 horas.

¿Dónde voto?

El BPS y la Corte Electoral publicaron el buscador de padrón para saber dónde vota cada persona en las elecciones que se realizarán el penúltimo domingo de noviembre de 2026.

En el buscador se puede localizar el lugar donde se vota utilizando la credencial, el número de cédula o también con nombre, apellido y fecha de nacimiento. Para acceder al buscador haga clic aquí.

Las elecciones del BPS sirven para que la población elija quiénes integrarán el próximo directorio del BPS en representación de pasivos, activos y empresas contribuyentes. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Causales para justificar la ausencia en estas elecciones

La normativa vigente establece que quienes no vayan a votar pueden afrontar una multa económica si no justifican su ausencia. La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:



Enfermedad, invalidez o imposibilidad física comprobada.

Razones de fuerza mayor.

Encontrarse fuera del país el día del acto electoral.

Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar, un motivo que no resulta válido para los mandatarios empresariales.

Multas por no votar y tampoco presentar una justificación

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:



Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR .

y deberán abonar una sanción de . En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Persona votando en las elecciones del BPS. Foto: Archivo El País.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

Esta misma escala rige para las empresas que omitieron designar un mandatario dentro del plazo reglamentario.

Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que estará operativo finalizada la jornada electoral.