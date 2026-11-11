Beneficio económico de BPS cubre hasta el 70 % del salario de trabajadores que afrontan ciertas circunstancias

Los trabajadores en Uruguay que no tienen la posibilidad de realizar las tareas relacionadas a su trabajo pueden beneficiarse de una prestación del Banco de Previsión Social (BPS) que está diseñada para abordar esos casos. El subsidio por enfermedad es un derecho al que pueden acceder las personas que reúnan ciertas condiciones.

De ser aplicable, el beneficio económico puede amparar a personas ante situaciones de enfermedad o accidentes laborales.

Bajo este subsidio, la cobertura del salario del trabajador puede ser de hasta un año, por motivos de enfermedad, con la posibilidad de añadir una prórroga de un año más. También puede cubrir al beneficiario durante dos años alternados dentro de los últimos cuatro años, siempre y cuando se trate de la misma dolencia.

Trabajadores comprendidos dentro del subsidio por enfermedad de BPS

Dentro del grupo de beneficiarios que pueden recibir esta prestación, están incluidas las siguientes personas:



Trabajadores dependientes de la actividad privada.

Los empleados de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (vínculo funcional 53).

Los empleados con vínculo funcional 57 de la Presidencia de la República.

Los empleados con aportación civil y vínculo funcional 94.

Monotributista común o Mides con aportación rural o industria y comercio con vínculo funcional 2 (socio con actividad).

Socios cooperativas.

Trabajadores con jubilación por ley 19.160 generan derecho por la actividad parcial.

Asistentes personales con aportación 48 y vínculo funcional 114 o 115.

Representantes legales de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) (VF 124), administradores SAS (VF 120) y directores con remuneración SAS (VF 121).

Trabajadores del programa Uruguay Impulsa.

Titulares de empresas unipersonales con vínculo funcional 60 o 166 (personal de embajada).

Patrones unipersonales de los siguientes rubros:

De industria y comercio, con hasta cinco dependientes. Rurales, con hasta cinco dependientes (según opción mutual). Monotributistas con cónyuge colaborador y hasta un dependiente. Monotributistas con hasta tres dependientes en época de zafra.

Certificación médica. Foto: Fernando Ponzetto

Condiciones que se deben reunir para percibir el subsidio

Antes de reclamar esta prestación, los trabajadores deben asegurarse de cumplir con ciertos requisitos, según su situación específica:



Jornaleros o destajistas : 75 jornales efectivos trabajados en el año anterior a la fecha del último día trabajado.

: 75 jornales efectivos trabajados en el año anterior a la fecha del último día trabajado. Mensuales : tres meses de actividad efectiva en el año inmediato anterior a la enfermedad, en una o más empresas, ya sea consecutivos o interrumpidamente.

: tres meses de actividad efectiva en el año inmediato anterior a la enfermedad, en una o más empresas, ya sea consecutivos o interrumpidamente. Titulares de empresas unipersonales o monotributistas deben estar al día con los aportes y cotizar tres meses de actividad efectiva en el año inmediato anterior a la enfermedad (consecutivos o no).

o deben estar al día con los aportes y cotizar tres meses de actividad efectiva en el año inmediato anterior a la enfermedad (consecutivos o no). Embarazadas : tienen derecho al cobro del subsidio aunque no lleguen a cotizar el mínimo de jornales.

: tienen aunque no lleguen a cotizar el mínimo de jornales. Multiempleo: deberán estar certificados en todos sus empleos al mismo tiempo. Si alguna de sus actividades corresponde a caja bancaria, notarial o intendencias, deberán solicitar al organismo donde cumplen funciones que envíe a BPS un comprobante que indique el período de certificación. Este certificado debe ser enviado por el organismo a la casilla Infointerinstitucional@bps.gub.uy.

Monto a percibir bajo este beneficio de BPS

Los beneficiarios que reciban el subsidio por enfermedad de BPS percibirán el equivalente al 70 % de todos sus ingresos que constituyan materia gravada (no se cuenta el aguinaldo), con un tope de $ 67.754 (desde enero de 2026), más la cuota parte de aguinaldo.

El organismo estatal explica que el cálculo del monto a percibir se realiza "en base al promedio del total de lo percibido en los 180 días anteriores al último día del mes anterior al de la enfermedad o accidente".

Pago de una prestación de BPS. Foto: Archivo El País.

También da a conocer las siguientes estipulaciones acerca de los cobros de este subsidio:



El subsidio se abonará a partir del cuarto día de certificación .

. En caso de internación , en la mutualista o en el domicilio, se abonará a partir del primer día.

, en la mutualista o en el domicilio, se abonará a partir del primer día. En caso de accidente de trabajo , percibirán el complemento correspondiente a la indemnización cobrada por el Banco de Seguros del Estado (BSE). El BSE cubre dos tercios del jornal habitual del trabajador (66,67 %). BPS abonará el 3,33 % restante para cubrir el 70 %.

, percibirán el complemento correspondiente a la indemnización cobrada por el Banco de Seguros del Estado (BSE). El BSE cubre dos tercios del jornal habitual del trabajador (66,67 %). BPS abonará el 3,33 % restante para cubrir el 70 %. Si el BSE lo rechaza, deberá presentarse en el BPS (en Montevideo, en la oficina control y seguimiento, Av. 8 de Octubre 2935 o en las sucursales del interior del país) a los efectos de que le ingresen la certificación médica. BPS cubrirá los días que correspondan.

En el caso de patrones con derecho, percibirán el 70 % del ficto patronal o categoría por la cual aporta efectivamente al mes del último día trabajado, con un tope de $ 67.754. El tope mensual de los patrones rurales a partir de enero de 2026 asciende al 70 % del ficto patronal, lo que termina siendo $ 40.655. Los patrones quedan exonerados de los aportes tributarios durante el período de amparo al subsidio por enfermedad.

El pago se realiza en forma mensual .

. Los trabajadores en período de amparo con renuncia a la actividad a partir del 27 de agosto de 2019 percibirán el subsidio hasta la fecha de baja inclusive.

Para acceder a más información sobre el subsidio por enfermedad, cómo tramitarlo y consultas de empresas, haga clic en este enlace.