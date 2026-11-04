Elecciones obligatorias del BPS: listas y candidatos a representantes sociales del directorio que participan

Alrededor de 2,2 millones de personas están convocadas para votar el 22 de noviembre en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS). Esta instancia de votación es obligatoria para todas las personas que se encuentran habilitadas para seleccionar a los próximos integrantes del directorio de BPS. Se votará para elegir a los representantes sociales para trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

Habiéndose vencido el plazo para presentar listas, los electores ya tienen la posibilidad de acceder a las listas y candidatos que participan en las elecciones de representantes sociales del directorio de BPS. Por otro lado, en el sitio oficial del BPS se puede observar el padrón para averiguar dónde votar el 22 de noviembre.

Listas y candidatos para trabajadores activos

Las dos listas disponibles para el padrón de trabajadores activos son la Lista 15, con Lorena Paola como titular, y la Lista 11, con Carlos Clavijo a la cabeza.

Lista 15 y Lista 11, candidatos para representantes sociales de Activos en las elecciones del BPS. Foto: BPS.

Listas y candidatos para pasivos

Para la votación en el orden de pasivos, se encuentran: Lista 1 (Estela Ovelar), Lista 2 (María Angela Pereira), y Lista 5 (Renaldo Borriero).

Lista 1, Lista 2 y Lista 5: candidatos para representantes sociales de Pasivos en las elecciones de BPS. Foto: BPS.

Empresas contribuyentes: listas y candidatos para representantes sociales del BPS

En tanto, para empresas contribuyentes, las listas son cuatro: Lista 21 (Graciela Álvarez), Lista 25 (Jorge Fernández), Lista 27 (Bernardo Aldabalde) y Lista 30 (Daniel Añón).

Lista 21, Lista 25, Lista 27 y Lista 30: candidatos para representantes sociales de Empresas Contribuyentes en las elecciones de BPS. Foto: BPS.

Multas por no votar en las elecciones de BPS sin justificar la ausencia

Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán abonar multas económicas. En el caso de las personas físicas, la multa asciende a una unidad reajustable (UR), equivalente a $ 1.923 pesos uruguayos a la fecha.

Para las empresas contribuyentes, las penalizaciones varían entre 6, 12 y 20 Unidades Reajustables según la cantidad de trabajadores dependientes, aplicándose si la firma no designó un mandatario o si este no se presentó al acto electoral.

Causales aceptadas para justificar la ausencia en la elección

Las sanciones por no sufragar no se aplicarán a todas las personas. La normativa establece que están exoneradas de la obligación de votar las personas mayores de 75 años de edad y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad.

Urna en las elecciones de BPS. Foto: Archivo El País.

Sin embargo, estas excepciones no benefician a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.

Para el resto de los habilitados que no concurran a las urnas, la Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

