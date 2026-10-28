BPS habilitará una nueva ayuda económica para pasivos este 1º de noviembre: a quiénes incluye el beneficio

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará a aplicar desde el 1º de noviembre tasas de interés diferenciales para préstamos realizados por jubilados y pensionistas con ingresos menores en Uruguay.

La medida de ayuda económica vendrá acompañada por la posibilidad de refinanciar deudas con exoneraciones de intereses y otros recargos acumulados sobre la deuda original.

Quiénes pueden acceder a las tasas diferenciales de BPS para nuevos préstamos en noviembre

El organismo público comunicó que la tasa diferencial para nuevos préstamos se aplicará a partir de la fecha estipulada únicamente para beneficiarios con pasividades mínimas.

Cabe destacar que BPS aplicó también una reducción de 2,25 puntos porcentuales para las tasas para todos los jubilados y pensionistas. Pero, específicamente para los pasivos de menores ingresos, la reducción será todavía mayor: 5 puntos porcentuales menos que la tasa vigente.

De esa manera, las tasas para este grupo específico de jubilados y pensionistas pasarán a ser las siguientes, por un período de 90 días:



Plazo Nuevas tasas Tasas diferenciales 6 cuotas 21,25 % 16,25 % 12 cuotas 24,25 % 19,25 % 18 cuotas 25,25 % 20,25 % 24 cuotas 25,25 % 20,25 %

Refinanciación de deudas de BPS

A lo largo de este mes de octubre, BPS habilitó a las personas a unificar sus deudas que corresponden a préstamos ya emitidos y renovarlas hasta 24 cuotas.

A partir de noviembre, los beneficiarios podrán refinanciar las deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con una exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original. El saldo se podrá refinanciar en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés a la mitad de la vigente.

Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/El País.

Tasas más bajas para préstamos para tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis

Otro beneficio ya aplicado por BPS consiste en la reducción de la tasa de interés de los préstamos destinados a financiar tratamientos dentales, la compra de audífonos, lentes y prótesis en general, que pasa del 19,5 % al 12 %. Esto representa una disminución de 7,5 puntos porcentuales en la tasa de interés, lo que permite mejorar las condiciones de acceso al crédito para los beneficiarios y reducir el costo financiero asociado a la atención de necesidades vinculadas a la salud y la calidad de vida.