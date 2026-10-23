¿Cuándo son las elecciones del BPS?: fecha, plan circuital y quiénes deben votar

La Corte Electoral confirmó la fecha de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), en las que se elegirán los representantes sociales que integrarán el directorio del organismo.

El acto electoral se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre de 2026 y tendrá carácter obligatorio para los habilitados a votar.

La convocatoria abarca a tres sectores fundamentales de la actividad socioeconómica: los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes.

Por disposición normativa, la participación resulta obligatoria para todos los ciudadanos y entidades que reúnan los requisitos exigidos por los padrones oficiales correspondientes a cada orden.

Consulta del plan circuital del BPS y requisitos de los votantes

Para facilitar la organización y permitir que los sufragantes conozcan con precisión su lugar de votación, la Corte Electoral publicó oficialmente el plan circuital definitivo. Los habilitados pueden ingresar al sitio web del organismo con su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento para verificar el circuito asignado.

Urna durante las elecciones BPS. Foto: Archivo El País.

La obligación de sufragar, según establece el organismo en su sitio web, alcanza a quienes hayan cumplido con las exigencias reglamentarias al sábado 28 de febrero de 2026 o que hayan reunido los requisitos estipulados al 31 de julio de 2025.

Quiénes están exentos y multas por no concurrir a las elecciones del BPS

A pesar del carácter obligatorio, la reglamentación contiene exoneraciones para determinados grupos de votantes.

Entre las personas dispensadas de la obligación figuran los mayores de 75 años de edad a la fecha de la elección y los titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad. Estas excepciones no aplican para los mandatarios designados por empresas contribuyentes.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Aquellas personas habilitadas que no concurran a emitir su voto ni justifiquen su ausencia ante el organismo enfrentarán sanciones económicas.

Las penalizaciones para trabajadores activos, pasivos y pensionistas equivalen a 1 Unidad Reajustable (UR), mientras que para las empresas contribuyentes los montos ascienden a 6, 12 o 20 UR según la cantidad de dependientes. Para evitar las multas, los ciudadanos deben presentar la justificación correspondiente por enfermedad, fuerza mayor o encontrarse fuera del país el día de la elección dentro de los plazos legales establecidos.