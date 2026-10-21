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El País Negocios Noticias

¿Cuándo cobro la jubilación en noviembre de 2026? BPS confirmó el calendario de pagos de las pasividades

El Banco de Previsión Social confirmó las fechas en las que los beneficiarios podrán cobrar las jubilaciones y otras pensiones para el onceavo mes del año, correspondientes al mes de octubre.

El País
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21/10/2026, 09:46
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Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal/El País.

El Banco de Previsión Social (BPS) informó en qué fechas se realizarán los pagos de pasividades en noviembre de 2026, correspondientes al mes de octubre, por lo que los beneficiarios ya podrán saber cuándo cobrar su jubilación o pensión.

Estas fechas fueron aprobadas en noviembre del año pasado, en la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026. Y luego fueron reconfirmadas y difundidas en la web del BPS.

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¿Cuándo se cobra la jubilación?

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el miércoles 4 de noviembre y el jueves 19 de noviembre, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario de BPS para noviembre a través de este enlace.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el miércoles 4 de noviembre.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el jueves 5 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Billetes de mil pesos uruguayos.
Persona contando billetes de 1.000 pesos uruguayos.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Fechas de pago de pasividades de BPS para el interior

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el jueves 5 de noviembre hasta el martes 10 de noviembre. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

Los beneficiarios en el interior que reciban su prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el miércoles 4 de noviembre.

Fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Por otra parte, quienes residan en el interior y reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el jueves 5 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

Puede verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

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