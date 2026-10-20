Prestación de BPS otorga estadías vacacionales con precios accesibles a un grupo de la población: beneficiarios

El Banco de Previsión Social (BPS) otorga una serie de beneficios orientados a mejorar la calidad de vida de varios grupos de la población en Uruguay. Con ese objetivo, una prestación incluida dentro del Sistema Nacional de Turismo Social promueve estadías vacacionales en varios puntos del país a través de centros turísticos con convenio con el organismo estatal.

Las personas incluidas en este programa pueden acceder a vacaciones a precios accesibles, ya sea de forma individual o en grupo, en diversos establecimientos turísticos del país habilitados por BPS.

A quiénes les corresponde esta prestación de BPS

Las personas que tienen derecho a percibir este servicio que otorga la entidad estatal son las que cumplen con los siguientes requisitos:



Personas jubiladas o pensionistas del BPS de 55 años o más .

. Personas que trabajan en el BPS con relación funcional de presupuestadas o con contrato de función pública.

Para los pasivos de BPS, las estadías pueden ser financiadas en cuotas mensuales que se descuentan de las prestaciones que perciben. Por su parte, para quienes se desempeñan como funcionarios de BPS, las estadías son individuales y financiadas en cuotas mensuales a descontar del sueldo.

Los beneficiarios tienen la posibilidad de seleccionar el destino al que desean concurrir, tienen en cuenta las disponibilidades y regímenes que tenga cada centro vacacional.

Lista de centros vacacionales con convenio con BPS

Hotel Argentino: Piriápolis, Maldonado

Termal Daymán de Caute-Antel: Daymán, Salto

Las Cañas: Fray Bentos, Río Negro

Parque de Minas: Minas, Lavalleja

Colonia de vacaciones "Martin Machiñena": Raigón, San José

Complejo Piccola Marina: La Paloma, Rocha

Gran Hotel Fray Bentos: Fray Bentos, Río Negro

Gran Hotel Brisas del Hum: Mercedes, Soriano

Posada del Navegante: Carmelo, Colonia

Hotel Tamariz: Piriápolis, Maldonado

Hotel Argentino en Piriápolis. FERNANDO PONZETTO

Cómo tramitar este beneficio

El trámite para acceder al programa de Turismo Social se puede realizar en línea, por correo electrónico o presencial. Para las personas que perciben una pasividad, las estadías se reservan del 1º al 20 de cada mes para realizar el viaje al mes siguiente. En tanto, los funcionarios de BPS deben reservar con una antelación mínima de una semana y máxima de un mes.

Para hacer la gestión en línea, hay que ingresar a este enlace y contar con un usuario personal de BPS.

Para hacer el trámite por correo electrónico, se debe enviar un correo a turismosocial@bps.gub.uy, y adjuntar un formulario completo de inscripción individual o grupal, además de una copia del documento de identidad.

Oficinas de BPS. Estefania Leal/Archivo El Pais

Por último, el trámite presencial se puede hacer con agenda previa en Montevideo, en el local de BPS ubicado en la dirección 18 de Julio 1720, donde se encuentra la oficina de Bienestar Social y Digital.