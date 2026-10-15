BPS firmó un acuerdo para que jubilados y pensionistas accedan a estadías vacacionales en un complejo turístico

El Banco de Previsión Social (BPS) renovó un convenio con la Intendencia de Río Negro para que un grupo de personas que cobran jubilaciones o pensiones puedan asistir a un complejo turístico de ese departamento, añadiendo un nuevo destino de turismo social para pasivos en esta primavera 2026 y de cara a la temporada de verano que se avecina.

Los beneficiarios tendrán acceso a estadías en el complejo turístico Las Cañas, que es uno de los centros vacacionales incluidos en este catálogo del organismo público.

Personas incluidas en el convenio de BPS para promover el turismo social

BPS informó que las personas comprendidas bajo el acuerdo firmado con el gobierno departamental de Río Negro son todos aquellos jubilados y pensionistas beneficiarios del programa para el bienestar social y digital.

Los requisitos que se deben cumplir son:



Ser jubilado o pensionista del BPS y tener 55 años o más.

Trabajar en el BPS con relación funcional de presupuestadas o con contrato de función pública.

El beneficio brinda además la posibilidad de asistir al complejo con hasta tres acompañantes, con un límite de 40 personas para los grupos. Además, incluye tres comidas diarias para quienes concurran.

"Para facilitar el acceso, el costo de la estadía puede abonarse en cinco cuotas descontadas de la pasividad", indicó BPS.

Complejo vacacional Las Cañas, en Río Negro. Foto: BPS.

Características del complejo turístico y beneficios al bienestar de las personas

La presidenta de BPS, Jimena Pardo, destacó las características del balneario por la calidad de sus instalaciones y el entorno natural con el que cuenta, que brinda a los visitantes la posibilidad de realizar actividades al aire libre.

El complejo turístico Las Cañas está ubicado en la calle Chingolos, en el balneario que lleva el mismo nombre del sitio.

La Intendencia de Río Negro indicó que la propuesta "combina descanso, recreación y recorridos por Fray Bentos y el sitio patrimonial del Anglo". La comuna además señaló que desembolsó unos US$ 50.000 para mejorar la cocina, calefacción, accesibilidad y habilitación de Bomberos.

Playa en Las Cañas, Río Negro. Foto: Intendencia de Río Negro.

Por su parte, Jimena Pardo hizo hincapié en el efecto positivo que el turismo social aporta a las personas mayores, ya que les permite disfrutar de la tercera edad con plenitud y promoviendo una mejor calidad de vida.

Cómo reservar una estadía a través de BPS

La entidad pública permite gestionar la reserva para estadías en el complejo turístico Las Cañas a través del correo electrónico turismosocial@bps.gub.uy o de manera presencial, con agenda previa, en la dirección 18 de Julio 1720, Montevideo.