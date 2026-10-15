El plan del MVOT y el BHU para la primera vivienda: financian hasta el 95% y abren inscripciones este lunes

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentará hoy un nuevo programa que busca facilitar el acceso a la vivienda propia mediante créditos hipotecarios con condiciones especiales de financiamiento y la posibilidad de recibir subsidios estatales para el pago de las cuotas. La iniciativa, denominada Abriendo Puertas – Primera Vivienda, se implementará a través de un convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y prevé otorgar hasta 500 préstamos en su primer llamado.

La propuesta está dirigida a hogares que, si bien cuentan con capacidad para acceder a un crédito hipotecario, necesitan mejores condiciones para concretar la compra de un inmueble. En este sentido, uno de los principales diferenciales del programa es que permitirá financiar hasta el 95% del valor de la vivienda, mientras que el MVOT podrá otorgar un subsidio para el pago de la cuota mensual, de acuerdo con la situación económica de cada hogar.

Los préstamos serán otorgados por el BHU en Unidades Indexadas (UI), con un plazo de financiación de hasta 25 años. Los montos máximos variarán según la ubicación de la propiedad: en Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa, el crédito podrá alcanzar aproximadamente los US$ 117.000, equivalentes a 712.500 UI. En tanto, para el resto del territorio nacional, el tope será de unos US$ 97.000 (589.000 UI).

Construcción de edificios en Ciudad de la Costa. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Otra de las características del programa es que los beneficiarios podrán elegir una vivienda usada o existente dentro de la oferta disponible en el mercado inmobiliario, siempre que esté ubicada en el departamento en el que se hayan inscrito y en suelo urbano o suburbano.

La propiedad seleccionada deberá ajustarse a las condiciones de financiamiento correspondientes a cada hogar y estará sujeta a la evaluación, aprobación y tasación del BHU.

En cuanto a los requisitos, podrán postularse tanto personas que vivan solas como hogares integrados por varios miembros. Sin embargo, los titulares del préstamo podrán ser como máximo dos personas, quienes deberán cumplir con determinadas condiciones vinculadas a la edad, los ingresos, la antigüedad laboral, el ahorro previo y la evaluación crediticia.

Los 500 préstamos previstos para esta primera etapa se distribuirán entre los 19 departamentos del país en función de la cantidad de hogares postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Banco Hipotecario del Uruguay, BHU. Estefania Leal/Archivo El Pais

El período de inscripción comenzará el próximo lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. El trámite se realizará exclusivamente en línea, a través del sitio web del MVOT, donde también se podrá consultar la documentación necesaria y las condiciones específicas del llamado.

Por otra parte, las personas interesadas podrán obtener información a través de la línea gratuita 0800 46427. En Montevideo, las consultas presenciales podrán realizarse en la oficina de la Dirección Nacional de Vivienda, ubicada en 25 de Mayo 402, mientras que en el interior estarán disponibles las oficinas locales del ministerio.