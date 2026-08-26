Construcción de vivienda en Uruguay: Ministerio de Vivienda y CND destinan US$ 21 millones anuales hasta 2030
La inversión proyecta la construcción de entre 12 y 16 edificios; el objetivo del gobierno es agilizar la construcción de obra nueva y reducir los tiempos de entrega.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) tienen previsto firmar este miércoles un fideicomiso que tendrá una inversión aproximada de US$ 21 millones por año y permitirá proyectar la construcción de entre 12 y 16 edificios hasta el año 2030, según supo El País.
El objetivo es agilizar la construcción de obra nueva y reducir los tiempos entre la definición del proyecto y la entrega de las viviendas terminadas. La herramienta también busca mejorar los costos y la calidad de las obras en Uruguay.
Este fideicomiso será un instrumento más con el que contará el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la construcción de vivienda pública y posibilitará que la Corporación Nacional para el Desarrollo se encargue de las distintas etapas de cada obra.
Esto es, los procedimientos de contratación, los pagos, el seguimiento técnico y administrativo, la supervisión, las recepciones y la gestión de reclamos posteriores a la finalización de los proyectos.
El principal objetivo es mejorar tres aspectos que tienen impacto directo en la ejecución de las obras: el tiempo, el costo y la calidad.
La proyección es que el mecanismo permita avanzar hasta 2030 con entre 12 y 16 edificios, que representan una inversión anual cercana a los US$ 21 millones.
Se trata de una herramienta pensada para sostener un ritmo de construcción durante los próximos años y ampliar la cantidad de viviendas que se incorporan al stock habitacional.
La firma está prevista para el día de hoy a las 16:00 horas, en la Sala Colmena de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la calle Rincón 518, Montevideo.
En tanto, participarán del evento la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el director de la División Nacional de Vivienda (Dinavi), Milton Machado; el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza; y el director de la corporación, Santiago Borsari.
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