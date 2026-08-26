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El País Negocios Noticias

Construcción de vivienda en Uruguay: Ministerio de Vivienda y CND destinan US$ 21 millones anuales hasta 2030

La inversión proyecta la construcción de entre 12 y 16 edificios; el objetivo del gobierno es agilizar la construcción de obra nueva y reducir los tiempos de entrega.

El País
El País
26/08/2026, 03:45
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Tamara Paseyro. Foto: MVOT.
Tamara Paseyro, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Foto: MVOT.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) tienen previsto firmar este miércoles un fideicomiso que tendrá una inversión aproximada de US$ 21 millones por año y permitirá proyectar la construcción de entre 12 y 16 edificios hasta el año 2030, según supo El País.

El objetivo es agilizar la construcción de obra nueva y reducir los tiempos entre la definición del proyecto y la entrega de las viviendas terminadas. La herramienta también busca mejorar los costos y la calidad de las obras en Uruguay.

Este fideicomiso será un instrumento más con el que contará el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la construcción de vivienda pública y posibilitará que la Corporación Nacional para el Desarrollo se encargue de las distintas etapas de cada obra.

Esto es, los procedimientos de contratación, los pagos, el seguimiento técnico y administrativo, la supervisión, las recepciones y la gestión de reclamos posteriores a la finalización de los proyectos.

Edificio en construcción, Montevideo.
Ley. Bajo el régimen de vivienda promovida Montevideo ha concentrado la inversión con más de 1.270 proyectos activos en un total de 1.935.
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País

Los cambios del MVOT en el programa Entre Todos y las dudas que generan en la Cámara de la Construcción

El principal objetivo es mejorar tres aspectos que tienen impacto directo en la ejecución de las obras: el tiempo, el costo y la calidad.

La proyección es que el mecanismo permita avanzar hasta 2030 con entre 12 y 16 edificios, que representan una inversión anual cercana a los US$ 21 millones.

Se trata de una herramienta pensada para sostener un ritmo de construcción durante los próximos años y ampliar la cantidad de viviendas que se incorporan al stock habitacional.

Milton Machado, director nacional de Vivienda
Milton Machado, director nacional de Vivienda.
Foto: Estefanía Leal.

La firma está prevista para el día de hoy a las 16:00 horas, en la Sala Colmena de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la calle Rincón 518, Montevideo.

En tanto, participarán del evento la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el director de la División Nacional de Vivienda (Dinavi), Milton Machado; el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza; y el director de la corporación, Santiago Borsari.

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