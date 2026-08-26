Construcción de vivienda en Uruguay: Ministerio de Vivienda y CND destinan US$ 21 millones anuales hasta 2030

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) tienen previsto firmar este miércoles un fideicomiso que tendrá una inversión aproximada de US$ 21 millones por año y permitirá proyectar la construcción de entre 12 y 16 edificios hasta el año 2030, según supo El País.

El objetivo es agilizar la construcción de obra nueva y reducir los tiempos entre la definición del proyecto y la entrega de las viviendas terminadas. La herramienta también busca mejorar los costos y la calidad de las obras en Uruguay.

Este fideicomiso será un instrumento más con el que contará el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la construcción de vivienda pública y posibilitará que la Corporación Nacional para el Desarrollo se encargue de las distintas etapas de cada obra.

Esto es, los procedimientos de contratación, los pagos, el seguimiento técnico y administrativo, la supervisión, las recepciones y la gestión de reclamos posteriores a la finalización de los proyectos.

Ley. Bajo el régimen de vivienda promovida Montevideo ha concentrado la inversión con más de 1.270 proyectos activos en un total de 1.935. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País

El principal objetivo es mejorar tres aspectos que tienen impacto directo en la ejecución de las obras: el tiempo, el costo y la calidad.

La proyección es que el mecanismo permita avanzar hasta 2030 con entre 12 y 16 edificios, que representan una inversión anual cercana a los US$ 21 millones.

Se trata de una herramienta pensada para sostener un ritmo de construcción durante los próximos años y ampliar la cantidad de viviendas que se incorporan al stock habitacional.

Milton Machado, director nacional de Vivienda. Foto: Estefanía Leal.

La firma está prevista para el día de hoy a las 16:00 horas, en la Sala Colmena de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la calle Rincón 518, Montevideo.

En tanto, participarán del evento la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el director de la División Nacional de Vivienda (Dinavi), Milton Machado; el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza; y el director de la corporación, Santiago Borsari.