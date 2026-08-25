Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

"Pensábamos que era una joda": irrumpieron en su casa para huir del asalto al BROU y le patearon el ventanal

Testigos del violento recorrido en Barros Blancos narraron cómo la banda armada irrumpió en su hogar buscando las llaves de un vehículo tras dejar tirado un Mercedes Benz en la cuneta.

El País
El País
25/08/2026, 09:02
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Asaltantes huyen tras robar una sucursal del Banco República en Pando.
Asaltantes huyen tras robar una sucursal del Banco República en Pando.
Fotos: capturas de pantalla

El robo a una sucursal del Banco República (BROU) en Pando está bajo investigación de la Policía, que entre otros elementos cuenta con videos de cámaras de seguridad en donde se puede ver el rostro de uno de los ladrones, el único que actuó a cara descubierta.

En un parte policial emitido en las últimas horas la Jefatura de Policía de Canelones informó los detalles de la investigación que se conocen hasta el momento. La sucursal del banco está ubicada en General Artigas y Solís y el asalto ocurrió sobre las 17:50.

Cuatro hombres ingresaron a la oficina bancaria, en su mayoría con la cara tapada con máscaras y uno con el rostro descubierto. Llevaban armas de fuego.

Video muestra a delincuentes tras rapiñar BROU de Pando: bolsones con dinero, armas y uno con cara descubierta

Primero amedrentaron al personal y a los clientes y redujeron a los guardias de seguridad, y uno de ellos sufrió una herida cortante en la cabeza tras una agresión. Además, a los guardias les robaron dos armas de fuego tipo revólver calibre .38 y sus municiones.

Luego de estas agresiones los ladrones ingresaron al sector de cajas y se apoderaron de "una importante suma de dinero en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros". De momento no se ha especificado el monto, pero una estimación primaria reportada por Subrayado y confirmada por fuentes policiales a El País habla de US$ 70.000, $ 10 millones y 90.000 euros.

Los asaltantes salieron con el dinero en bolsas y se dirigieron a un auto que los esperaba en la puerta. Se trata de un vehículo Mercedes Benz de alta gama color negro que tenía la matrícula visible. En ese momento fueron captados por la cámara de un vecino que los filmó.

Fuga en un coche de alta gama y hallazgo en la ruta 101

Fugaron "a alta velocidad", según el parte policial. Mientras tanto, al banco llegó una emergencia médica que asistió al guardia de seguridad herido, a quien se le diagnosticó una "contusión occipital".

El vehículo fue seguido mediante el sistema de videovigilancia y fue localizado abandonado en una cuneta a la altura del kilómetro 32,500 de la ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos.

Mercedes Benz utilizado por los delincuentes que rapiñaron una sucursal del BROU en Pando.
Mercedes Benz utilizado por los delincuentes que rapiñaron una sucursal del BROU en Pando.
Imagen: Telenoche

"Patearon el ventanal": la irrupción en una casa de Barros Blancos

Allí se dio una situación particular. En esa ruta los ladrones interceptaron una camioneta, sacaron al conductor mediante amenazas con armas y fugaron en el vehículo. Previamente, según narró una vecina de Barros Blancos al informativo de Canal 10, los ladrones intentaron robar su auto estacionado en su casa.

"Estábamos en el comedor de casa mirando tele, vienen cinco personas —yo vi a cuatro pero eran cinco— a pedirnos la llave del vehículo, patearon el ventanal y se metieron puerta adentro. Me apuntaron con el arma pidiéndome a la llave, les dije que no la tenía, se fueron y a mitad de cuadra pararon una camioneta. Iban como cuatro personas en la camioneta, son vecinos del barrio. Ellos querían la llave para huir, por suerte no nos lastimaron. Al principio no entendíamos nada, pensábamos que era una joda hasta que vimos que era verdad cuando rompieron el ventanal", expresó.

Vivienda donde rompieron un vidrio delincuentes tras asalto a BROU en Pando
Vivienda donde rompieron un vidrio delincuentes tras asalto a BROU en Pando.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

El conductor de la camioneta que finalmente robaron los delincuentes resultó ileso.

Personal de Policía Científica así como la Fiscalía trabajan en la investigación. Se le han tomado declaraciones a testigos así como se relevaron las cámaras de seguridad.

Delincuentes rapiñaron una sucursal del BROU en Pando y se llevaron un bolsón con dinero

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

pandoBROUCanelones

Te puede interesar