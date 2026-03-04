CND y CCU suman dos nuevos puntos estratégicos a convenio: contratos de obra y la Agencia de Infraestructura

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) sumaron dos nuevas áreas estratégicas al convenio que mantienen desde 2019: una vinculada a contratos de obra y otra al rol de la Agencia de Infraestructura, un "espacio de reflexión" que busca "promover instrumentos institucionales que fortalezcan la planificación y la ejecución de proyectos estratégicos a nivel país".

Por otra parte, el enfoque en los contratos de obra busca fortalecer "la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad en la ejecución de proyectos".

El acuerdo, firmado en 2019, estableció tres ejes centrales de acción: el primero es la incorporación de nuevas tecnologías, con foco en las metodologías BIM y LEAN Construction, para poder optimizar los procesos, generar una reducción de los costos y mejorar la trazabilidad del proyectos. El segundo es la promoción de soluciones responsables con el ambiente, como, por ejemplo, la gestión eficiente de residuos de la construcción y la adopción de sistemas sustentables.

Finalmente, el tercer eje toca la perspectiva de género, con el objetivo de avanzar hacia una mayor equidad en una industria históricamente masculinizada, como lo es la construcción. De la reunión, que tuvo lugar el 3 de marzo, participaron el presidente de la CND, Mario Piacenza, su vicepresidente, Pablo Gutiérrez, y el gerente general, Rafael Laureiro. En representación de la CCU estuvo su presidente, Alejandro Ruibal.

Ruibal explicó a El País que la Agencia de Infraestructura estará bajo la órbita de la CND y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La CCU aportará ideas a la iniciativa desde el marco del convenio que está vigente entre ambas cámaras.