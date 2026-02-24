Plan Vale en Montevideo: qué es y cómo funcionará el nuevo sistema de reciclaje de envases

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que firmó un acuerdo con la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) para sumarse al Plan Vale, buscando fortalecer los mecanismos para aumentar la cantidad de envases reciclados en la capital.

Según indicó la comuna a través de un comunicado, este convenio se firmó para aumentan la cantidad de residuos que se reciclan en Montevideo, disminuir la cantidad de basura que llega a sitios de disposición final y, al mismo tiempo, generar más puestos de trabajo formal para clasificadores.

Cómo es el convenio de la IMM con el Plan Vale

Según la IMM, luego de este convenio con el Plan Vale destinará un fideicomiso para comprar equipamiento que fortalezca las capacidades operativas, técnicas y logísticas del sistema departamental de recuperación y valorización de envases.

La Intendencia proyecta invertir US$ 1.000.000 en 16.000 contenedores intradomiciliarios, 150 ecopuntos intraprediales, 200 ecopuntos públicos y dos camiones eléctricos para la recolección de materiales reciclables.

Qué es el Plan Vale

El Plan Vale es un programa impulsado por la Cámara de Industrias del Uruguay que opera en las capitales de los 19 departamentos del país y en todas las localidades de más de 5.000 habitantes. Su objetivo es trabajar para recuperar y valorizar envases y materiales de envasado luego de que se hayan consumido.

Según la IMM, más de 2.500 empresas apoyan al Plan Vale. La meta de este programa busca cumplir con la normativa nacional, aumentar el reciclaje y limitar la cantidad de residuos que llegan a los sitios de disposición final. También tiene como objetivo optimizar recursos en economía de escala y aportar a la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Planta de clasificación de reciclables. Foto: Leonardo Mainé.

El Plan Vale cuenta con varias estrategias para recuperar materiales reciclables en todo el país. Entre sus funciones, instala infraestructura y trabaja para llevar a clasificadores informales a empleos formales.

Entre las herramientas que utiliza para recibir materiales reciclables, cuenta con ecopuntos, contenedores en centros comerciales o contenedores hogareños.

Los ciudadanos pueden apoyar al Plan Vale clasificando materiales reciclables en sus hogares o espacios de trabajo y llevándolos a puntos de recepción. Por otra parte, las empresas pueden adherirse al Plan Vale, como ya lo hacen más de 2.500 entidades privadas.