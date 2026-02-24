IMM archivó investigación por la situación de dos mandriles sacados de Villa Dolores y criados en un domicilio

La Intendencia de Montevideo (IMM) dio por concluida la investigación administrativa que buscaba esclarecer las denuncias sobre la reproducción, el traslado a domicilios particulares y las condiciones de alojamiento de los mandriles Pilo y Kwanza.

La resolución de la comuna, firmada el 23 de febrero de 2026, dispone el archivo de las actuaciones sin atribución de responsabilidad funcional, cerrando así un proceso que se había iniciado en julio de 2023 tras cuestionamientos sobre el bienestar de los primates en el Parque Lecocq.

El caso tomó relevancia pública a raíz de una investigación de urgencia de la División Artes y Ciencias, que advertía sobre las precarias condiciones de vida de estos animales. Pilo y Kwanza nacieron originalmente en el Parque Villa Dolores y fueron criados de manera artificial antes de ser derivados al Parque Lecocq.

Las denuncias originales señalaban que los mandriles padecieron temperaturas extremas que les provocaron lesiones y heridas permanentes, lo que representaba un riesgo tanto para la seguridad de los ejemplares como para el personal del recinto.

Parque Villa Dolores. Foto: Estefanía Leal/El País.

El origen de la investigación por Pilo y Kwanza

La indagatoria administrativa fue impulsada el 21 de julio de 2023. En aquel momento, los informes técnicos indicaban que "la tenencia de los mandriles no era segura ni responsable, mencionando específicamente traslados a domicilios de particulares durante su etapa de crianza".

La Unidad de Sumarios y el Equipo Técnico de Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales consideraron "necesario determinar si existieron actos irregulares o ilícitos en el manejo de estas especies dentro de la Gerencia del Sistema Departamental Zoológico de Montevideo".

Parque Villa Dolores camino de madera Foto: Intendencia de Montevideo

Tras el análisis de las actuaciones realizado por la Unidad de Sumarios, el informe final concluyó que "no surgieron elementos suficientes para acreditar responsabilidad funcional alguna entre los implicados".

En consecuencia, el director de la División Asesoría Jurídica resolvió la clausura definitiva del expediente.