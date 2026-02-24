TV Ciudad otra vez en la mira: blancos plantean recuperar espacios públicos con presupuesto de canal de la IMM

El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez Salomón, presentó a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de ley para recuperar los espacios públicos en la capital utilizando recursos que ya posee la comuna.

El proyecto, al que accedió El País, plantea crear el denominado "Programa Integral de Recuperación del Espacio Público y Reinserción Social de las personas en situación de calle".

Con esto, argumentó Rodríguez Salomón, se busca "reducir progresivamente" las personas en situación de calle en el departamento y así recuperar, proteger y mantener los espacios públicos. También aclaró que tiene como objetivo "prevenir y reducir el vandalismo, ensuciamiento y deterioro urbano".

Gente en situación de calle refugiados bajo los arboles en el Parque Rodó. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Entre las medidas planteadas, propuso crear "equipos de intervención territorial" para poder "orientar en inserción laboral, salud mental y gestión de identidades/documentación" a cada persona en situación de calle. "Estos equipos podrán también impartir talleres de formación y empleo, atención en adicciones y todas aquellas tareas necesarias a los fines atinentes a esta problemática", agregó.

También hizo hincapié en la importancia de restablecer la figura de los guardaparques municipales con los recursos que ya cuenta la comuna, a fin de "velar por el mantenimiento, decoro, saludridad" y disponer de vigilancia para evitar hechos de vandalismo.

Edil Diego Rodríguez Salomón. Foto: Prensa.

De acuerdo al proyecto presentado, el programa sería financiado "mediante la reasignación de recursos presupuestales que hoy están asignados al Sub Programa 47 Tv Ciudad - del Programa 0700 Departamento de Cultura".

"El espacio público es de todos; pero nadie tiene derecho a usurparlo, invadirlo, violentar derechos, ni a meterse de manera prepotente con el prójimo. Así como tampoco se puede admitir que la ciudad y los espacios públicos se degraden, se los ensucie, se los vandalice, se los afeen, se los destruyan, sean lugares de acopio de basura o campamentos improvisados", indicó el edil.

Rodríguez Salomón sostuvo que en la actual legislación algunas de esas conductas son tipificadas como “faltas”, pero se "ha demostrado que no es aplicada, para evitar o prevenir este tipo de situaciones".

El presupuesto de TV Ciudad

El mes pasado El País informó que el intendente Mario Bergara mantendrá el mismo presupuesto para TV Ciudad que había tenido en la administración anterior, si bien espera introducir cambios que le den otro perfil al canal.

El canal municipal viene siendo foco de críticas por parte de la oposición, que reclama la importancia de atender otras necesidades.

El presupuesto anual de TV Ciudad es de $ 404,7 millones, según cálculos realizados a partir del Presupuesto 2025-2026, que El País confirmó con fuentes de la Intendencia de Montevideo. La cifra de dinero anual tendrá apenas un leve descenso en 2027, para luego volver al mismo número en 2028.

En enero de este año también, El País dio cuenta de que el plantel de TV Ciudad creció 32,5% durante la gestión de Carolina Cosse y que presupuestados pasaron de 10 a 92 en cinco años.