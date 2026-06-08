Tras haber dicho que sí y luego dudar, Orsi finalmente avisó al Parlamento que no viajará a la Copa Mundial

El presidente de la República, Yamandú Orsi, envió al Parlamento una nota solicitando que quedaran "sin efecto" la solicitud de autorización de viaje a Estados Unidos que había mandado al Poder Legislativo el pasado 4 de junio, para asistir el partido inaugural de la selección uruguaya en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

"Sí, voy a ir", había dicho el presidente el jueves pasado, durante la entrega del Pabellón Nacional a la selección dirigida por Marcelo Bielsa. Y, en función de esa idea, fue que envió la solicitud de viaje a los legisladores, ya que por Constitución es el Parlamento el que debe dar el aval al jefe de Estado para que pueda ausentarse del país por más de 48 horas.

Pero este lunes el mandatario envió una segunda nota en la que indicó que daba por cancelado lo planteado, ya que finalmente no viajará a Miami. Se excusó en "razones de fuerza mayor", dijeron a El País fuentes parlamentarias.

Este sábado, Orsi ya había adelantado que se había levantado "dándole vueltas" al tema, y que estaba entonces "reconsiderando ir o no ir", entre otras cosas por la proximidad con la Rendición de Cuentas.