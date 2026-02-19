La estrategia que se viene para el territorio que reúne a la mayor parte de la población en el Uruguay

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) firmará hoy un convenio de cooperación técnica con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José para dar inicio de la revisión de las Estrategias Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (EROT-AM).

La actividad tendrá a la ministra del Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio; el intendente de Montevideo, Mario Bergara y sus pares de Canelones, Francisco Legnani, y San José, Ana Bentaberri.

Según supo El País, con el convenio se iniciarán acciones tendientes a la actualización del instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible EROT-AM y al avance, en forma coordinada, en procesos de ordenamiento territorial vinculados a la zona metropolitana.

La última estrategia era de 2011 y desde entonces los cambios que ha tenido el área metropolitana hace que sea clave una actualización.

El MVOT ve desafíos metropolitanos en terminos de infraestructura, ambiente, habitat, convivencia, integración socioterritorial e inversión pública y privada para un área donde viven más de 2 millones de los 3,5 millones de uruguayos.

La estrategia es una hoja de ruta que amalgama una mirada a futuro integrada, teniendo en cuenta, objetivos, lineamientos y acciones, movilizando esfuerzos de análisis y planificación, indicaron desde el MVOT.

Viviendas. Foto: archivo.

La revisión y actualización de este instrumento implica una oportunidad de planificar de forma innovadora, propiciando coordinaciones y transversalidades dentro de la gestión nacional junto a los gobiernos departamentales, se plantea.

Para esta articulación técnica entre los actores, se creará un grupo de trabajo interinstitucional, que se reunirá periódicamente, y que estará integrado por Florio, junto a referentes de las tres intendencias.

Este grupo generará insumos para la actualización del diagnóstico territorial del Área Metropolitana, y revisará las Estrategias de Ordenamiento Territorial. Además, implementará un Observatorio Territorial Metropolitano en el marco de la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial (IIGOT).

Construcción de vivienda social. Foto: Darwin Borrelli. Archivo El País

Este observatorio brindará la posibilidad de recolectar datos que serán utilizados para la toma de decisiones; analizar estadísticas; difundir indicadores; estudiar y realizar una acumulación de los territorios.

Además, permitirá visualizar de forma espacial la complejidad de los territorios y utilizar la información geográfica para la toma de decisiones.

Entre los aspectos que se pueden visualizar mediante el Observatorio en el marco del la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial (IIGOT), está la caracterización de asentamientos irregulares y la definición de priorizaciones para su intervención.

Asimismo, permite desarrollar un sistema para la compatibilidad de la categorización del suelo en Uruguay.

Este convenio tendrá un plazo de un año y se renovará automáticamente por iguales períodos hasta 2029, salvo que una de las partes informe su intención de no renovar.

De este acuerdo, surgirá un documento único de estrategias territoriales para el desarrollo del área metropolitana.